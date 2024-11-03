Солдатам из КНДР на Курщине будет "несладко": США готовит для ВСУ важную технику

Украинские военные получат существенную помощь для сдерживания российского наступления.

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Байден, армия КНДР, Курск / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

На Курщине украинцы получат значительную поддержку для противостояния российскому наступлению

Третья штурмовая бригада пополнит свои ряды оружия новыми Stryker

В Курской области сейчас находятся тысячи солдат из Северной Кореи, которые, как ожидается, вскоре присоединятся к боевым действиям для усиления российской армии. В то же время украинские военные получат важную поддержку для противодействия российскому наступлению - последний пакет помощи от США включает не менее 212 бронемашин Stryker.

По словам аналитика Forbes Дэвида Акса, большинство переданных Украине Stryker уже находятся на Курщине, поэтому, вероятно, дополнительные машины также отправят в этот регион.

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Аналитик объясняет, что учитывая потерю на поле боя около двух десятков Stryker, новая поставка от США увеличит общее количество этих бронемашин в ВСУ почти до 400. Обычно Украина распределяет их между штурмовыми бригадами, где каждая бригада имеет три батальона с 31 машиной.

"Предыдущих партий Stryker хватило для оснащения 80-й и 82-й штурмовых бригад, которые в начале августа выделили батальоны для вторжения в Курск. Третья штурмовая бригада, 95-я, также находится в Курске - и у нее пока нет этих машин", - отмечает аналитик.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

Он также отмечает, что есть смысл теперь оснастить именно эту бригаду, чтобы уравнять ее силы с двумя другими.

"Маневренный Stryker с его максимальной скоростью 60 миль в час подходит для хаотичных городских боев и быстрых штурмов дорог, которые характерны для боев в Курской области... Кроме скорости и маневренности, машина является хорошей наблюдательной и огневой платформой для установленных сверху датчиков и оружия", - отмечает Акс.

По данным Акса, в условиях острого дефицита людей новые Stryker скорее всего - единственная помощь, которую получат украинские военные в Курской области.

Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров. Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

Войска КНДР в Украине - что известно

Как писал Главред ранее, военные КНДР сами "рвутся" в Украину, ведь это рассматривается ими как редкий шанс хорошо заработать и достичь привилегированного положения.

По данным ISW, Южная Корея может усилить поддержку Украины. Все это произойдет на фоне данных украинской разведки о размещении северокорейских сил у границы.

В то же время бывший посол Украины в США (2006-2010) и во Франции (2014-2020) Олег Шамшур подчеркнул, что "корейцев из КНДР надо уничтожать". Экс-посол убежден, что ситуация требует четкой реакции партнеров, однако они пока "застыли".

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