Сообразили на троих: МИД Украины, Польши и Литвы создали новую организацию

Люблинский треугольник / mfa.gov.ua

Руководители министерств иностранных дел Украины, Польши и Литвы во вторник, 28 июля 2020 года, заявили о создании Люблинского треугольника ‒ организации, в рамках которой планируется решать вопросы о политическом, экономическом и социальном сотрудничестве.

Об этом представители пресс-службы украинского МИД написали на официальной странице ведомства в социальной сети Facebook.

Как пишут украинские дипломаты, все стороны организуют консультации на уровне руководств МИД своих государств и образуют в ведомствах должности представителей по вопросам сотрудничества в рамках "Люблинского треугольника".

Кроме того, планируется, что в рамках организации все министры будут проводить регулярные встречи. 28 июля 2020 года, руководители МИД уже проводили переговоры. Также все стороны подчеркивают важность диалога между государствами в парламентском вопросе (особенно в пределах Парламентской ассамблеи Украина-Польша-Литва).

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Напомним, ранее, в июле 2020 года время власти Литвы исключили Украину из списка государств, после возвращения из которых требуется самоизоляция (в условиях пандемии китайского коронавируса Covid-19).