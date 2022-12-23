Сопровождение самолета-разведчика НАТО и истребителя F-15: детали поездки Зеленского в США

У РФ в США есть агенты, и она могла попытаться что-то предпринять в ходе визита Владимира Зеленского.

Визит Владимира Зеленского в США / Zelenskiy/Official

Стали известны новые подробности визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

Визит президента за океан обсуждался несколько месяцев, однако последние приготовления были сделаны очень быстро. "Президенты поговорили на эту тему 11 декабря, и Зеленский получил приглашение уже через три дня", - пишет ВВС.

Отмечается, что после посещения Бахмута президент тайно сел на ночной поезд в Польшу, где его сразу же забрал самолет ВВС США, который сопровождали самолет-разведчик НАТО и истребитель F-15.

При этом рано утром в среду Зеленский был на железнодорожной станции в приграничном городе Пшемысль, где украинская делегация села в ожидавшие их автомобили, в том числе черные Chevrolet Suburban - любимую модель правительства США.

Далее он вероятно пересел Boeing C-40B ВВС США и взлетел из аэропорта Жешува примерно в 80 км к западу от Пшемысля.

Меры безопасности из-за угрозы РФ

Подчеркивается, что самолет направился на северо-запад в сторону Великобритании, но прежде чем он вошел в ее воздушное пространство над Северным морем, самолет-разведчик НАТО просканировал местность, которую могли патрулировать российские подводные лодки.

Уточняется, что американский истребитель F-15, вылетевший с базы в Британии, сопровождал самолет с президентом Украины часть его пути.

Наконец, около полудня самолет приземлился недалеко от Вашингтона. Вся дорога заняла почти через 10 часов после взлета.

По прибытии ему была предоставлена охрана сотрудниками Секретной службы, как и всем приезжающим главам государств.

"Мы прекрасно понимаем, что у России в этой стране есть агенты, и она может попытаться что-то сделать", - сказал телеканалу один из высокопоставленных чиновников. "Мы знаем, что поставлено на карту", - добавил один из источников телеканала NBС.

Визит Зеленского в США

Напомним, Владимир Зеленский 21 декабря отправился в свой первый официальный визит после масштабного вторжения войск России в нашу страну. Президент в США встретился с главой Белого дома Джо Байденом.

После встречи с глазу на глаз лидеры обеих стран провели совместную пресс-конференцию.

Байден заявил, что Украина превзошла ожидания России, одержав победу в битвах за Киев, Харьков и Херсон. Байден отметил, что украинский гарант ищет справедливого мира. Зато российский диктатор Владимир Путин не намерен остановить эту несправедливую войну.

В свою очередь, Зеленский заявил, что его визит в США стал историческим для отношений Украины и Америки - за 300 дней полномасштабной войны они вышли на новый уровень.

"Мы вышли на уровень реального союзничества, которое наполнено содержанием", - сказал Зеленский.

Поездку президента Украины в США обеспечивал американский военный самолет. Различные структуры США были активно вовлечены в организацию и обеспечение мер безопасности во время поездки президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Их задачей было вывезти Зеленского из Украины, которую президент оставил впервые с начала российского вторжения, и вернуть его в Украину.

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