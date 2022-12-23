glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Сопровождение самолета-разведчика НАТО и истребителя F-15: детали поездки Зеленского в США

23 декабря 2022, 11:23
У РФ в США есть агенты, и она могла попытаться что-то предпринять в ходе визита Владимира Зеленского.
зеленский
Визит Владимира Зеленского в США / Zelenskiy/Official

Стали известны новые подробности визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

Визит президента за океан обсуждался несколько месяцев, однако последние приготовления были сделаны очень быстро. "Президенты поговорили на эту тему 11 декабря, и Зеленский получил приглашение уже через три дня", - пишет ВВС.

Отмечается, что после посещения Бахмута президент тайно сел на ночной поезд в Польшу, где его сразу же забрал самолет ВВС США, который сопровождали самолет-разведчик НАТО и истребитель F-15.

При этом рано утром в среду Зеленский был на железнодорожной станции в приграничном городе Пшемысль, где украинская делегация села в ожидавшие их автомобили, в том числе черные Chevrolet Suburban - любимую модель правительства США.

Далее он вероятно пересел Boeing C-40B ВВС США и взлетел из аэропорта Жешува примерно в 80 км к западу от Пшемысля.

Меры безопасности из-за угрозы РФ

Подчеркивается, что самолет направился на северо-запад в сторону Великобритании, но прежде чем он вошел в ее воздушное пространство над Северным морем, самолет-разведчик НАТО просканировал местность, которую могли патрулировать российские подводные лодки.

Уточняется, что американский истребитель F-15, вылетевший с базы в Британии, сопровождал самолет с президентом Украины часть его пути.

Наконец, около полудня самолет приземлился недалеко от Вашингтона. Вся дорога заняла почти через 10 часов после взлета.

По прибытии ему была предоставлена охрана сотрудниками Секретной службы, как и всем приезжающим главам государств.

"Мы прекрасно понимаем, что у России в этой стране есть агенты, и она может попытаться что-то сделать", - сказал телеканалу один из высокопоставленных чиновников. "Мы знаем, что поставлено на карту", - добавил один из источников телеканала NBС.

Визит Зеленского в США

Напомним, Владимир Зеленский 21 декабря отправился в свой первый официальный визит после масштабного вторжения войск России в нашу страну. Президент в США встретился с главой Белого дома Джо Байденом.

После встречи с глазу на глаз лидеры обеих стран провели совместную пресс-конференцию.

Байден заявил, что Украина превзошла ожидания России, одержав победу в битвах за Киев, Харьков и Херсон. Байден отметил, что украинский гарант ищет справедливого мира. Зато российский диктатор Владимир Путин не намерен остановить эту несправедливую войну.

В свою очередь, Зеленский заявил, что его визит в США стал историческим для отношений Украины и Америки - за 300 дней полномасштабной войны они вышли на новый уровень.

"Мы вышли на уровень реального союзничества, которое наполнено содержанием", - сказал Зеленский.

Поездку президента Украины в США обеспечивал американский военный самолет. Различные структуры США были активно вовлечены в организацию и обеспечение мер безопасности во время поездки президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Их задачей было вывезти Зеленского из Украины, которую президент оставил впервые с начала российского вторжения, и вернуть его в Украину.

Другие новости:

новости США Владимир Зеленский
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

11:34

В Воздушных силах ВСУ спрогнозировали, как системы Patriot повлияют на ход войны

11:23

Сопровождение самолета-разведчика НАТО и истребителя F-15: детали поездки Зеленского в СШАВидео

11:22

Как упаковать подарок на Новый год и Рождество 2023, если нет скотча и мало бумагиВидео

11:11

Как отбелить белые шнурки: 5 очень простых способов, чтобы они сияли

11:06

Запад смирился, что РФ должна распасться, иначе через 20 лет будет война в Европе – КуликВидео

Реклама
10:57

"Работаем ради победы": Зеленский вернулся в Киев и опубликовал видео из своего кабинетаВидео

10:56

Дочь звезды боевиков и модель: Леонардо Ди Каприо закрутил роман с новой юной красоткойВидео

10:54

С днем рождения, мама – трогательные поздравления и душевные картинки самому родному человеку

10:49

Пожары в Москве и в Саратовской области: в РФ пылали воинская часть и военкоматВидео

10:39

"Драпануть из РФ не успеете": Гиркин спрогнозировал поражение России и набросился на СоловьеваВидео

10:15

Patriot окажется в Украине раньше, чем ожидают россияне - Виталий Кулик

10:06

Три республики готовятся "на выход": Путина предупредили о развале РФ уже в 2023 году - СМИВидео

10:04

Симметричный ответ: у Зеленского оценили вероятность ударов по территории РФВидео

09:58

Метит на кресло Путина: Пригожин из-за политических амбиций увеличивает роль ЧВК "Вагнера" в войне – ISW

09:55

Сомнительно, что Путин сможет быстро увеличить свою армию - британская разведкаВидео

09:30

Российский депутат потребовал завести дело на Путина из-за войны в УкраинеФотоВидео

09:12

Астролог назвал счастливчиков-2023: четыре знака зодиака ждет потрясающий годВидео

09:05

Российские оккупанты снесли драмтеатр в МариуполеВидео

08:51

Агутин сделал заявление о разводе с Варум

08:45

Пауки в кремлёвской банке жрут друг друга: Рогозина мог слить Пригожинмнение

Реклама
08:36

Ранение серьезное: Рогозина срочно перевозят в Москву после взрыва в ДонецкеВидео

08:30

Как засолить сало: "секретная" добавка – и вкуснятина тает во ртуВидео

08:20

Ехал 2 тыс. км, чтобы умереть в Украине: ВСУ ликвидировали оккупанта-ихтиолога из Карелии

08:13

"Это не Путин": Лукашенко мог встретиться с двойником диктатора РФ – екс-сотрудник КГБВидео

07:30

Украинские военные могут учиться эксплуатации Patriot на базе в США - Politico

07:25

Команда Зеленского готовится обнародовать мирный план в конце февраля – WSJВидео

07:05

Что подарить подруге на Новый год 2023: 15 вариантов на разный вкус и кошелек

06:55

Боеспособность армии РФ за 300 дней войны упала на 50% – глава минобороны БританииВидео

06:55

Гороскоп на 2023 год для всех знаков: Телец станет любимцем судьбы, а Рыбы – главным лузером годаВидео

06:37

Путин пытается снять с себя ответственность за затяжную войну против Украины – ISWВидео

06:37

Российские мамаши, прячьте своих сыновеймнение

05:00

Китайский гороскоп на январь 2023: Крысам – болезни, Кроликам – рост, а Кабанам – застой

05:00

Угроза нападения России из Беларуси на Украину: Рустамзаде оценил вероятность сценарияВидео

03:43

"Координация движений уже нарушена": Волочкова тряхнула стариной под песню ПугачевойВидео

03:28

Гороскоп на сегодня 23 декабря: Девам - искусство, Ракам - работа, Весам - романтикаВидео

03:20

Больше никогда не будете покупать в магазине: 2 простейших и вкусных рецепта домашнего майонезаВидео

03:09

Кайли Дженнер в прозрачном платье посветила нижним бельем на полу лифта

02:49

Открытки с юбилеем мужчине и женщине – стильные поздравления в картинках именинникам

02:40

"Весна" посреди зимы: синоптик удивил аномальным прогнозом до Нового годаВидео

02:10

Как выбрать красную икру к новогоднему столу: волшебные лайфхаки, которые помогут выявить подделкуВидео

Реклама
02:00

"Флотилия береговой обороны": министр обороны Британии высмеял хваленый Черноморский флот РФ

01:35

Контрнаступление ВСУ: военный эксперт спрогнозировал, когда сложатся условия для освобождения КрымаВидео

00:51

Приметы на 23 декабря: какие 2 вещи строго нельзя делать, чтобы не остаться в бедеВидео

00:20

"Оккупанты хотели заживо похоронить двух мальчишек": на Запорожье стена дома упала на детей

22 декабря, четверг
23:44

Модные теплые платья зима 2023 невероятной красоты, в которых уютно даже в морозВидео

23:20

"Сидит в памперсе": Жданов назвал причину, почему Путин отменил свою любимую пресс-конференциюВидео

22:48

Сенат утвердил бюджет США: что важно для УкраиныВидео

22:29

Молодая жена Виктора Павлика показала идеальную фигуру в утонченном нижнем белье

21:50

Байден готов встретиться с Путиным: в США раскрыли подробностиВидео

21:49

Победитель шоу Холостячка-2 показал, на кого променял Злату Огневич

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода зимаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделю
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять