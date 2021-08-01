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"Состояние не очень": адвокат Чауса нашел своего подзащитного

1 августа 2021, 19:09
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По его словам, экс-судья не задержан.

Николай Чаус 2
Николай Чаус найден / УНИАН

Адвокат скандального и беглого судьи Николая Чауса, которого ранее никак не могли поделить НАБУ и СБУ, Ростислав Кравец заявил, что нашел своего подзащитного. Кроме того, Кравец сообщил, что поговорил с экс-судьей.

Таким образом, стало известно, что Чаус на данный момент не задержан. Однако бывший служитель Фемиды все-таки находится под охраной СБУ.

Об этом адвокат бывшего судьи Днепровского райсуда Николая Чауса написал в Telegram в воскресенье, 1 августа.

"Николай Чаус найден и, на сколько это возможно, он в безопасности и получает необходимую медицинскую помощь, и поверьте, она ему нужна. Мне удалось с ним пообщаться", - указано в сообщении.

Чаус, по словам своего защитника, не задержан.

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"СБУ пока ни на меня, ни на Николая Чауса никакого давления не оказывала. С руководителями СБУ я не общался, со следователем пообщались, но удаленно. Как я и говорил, пообщался и с Чаусом", - отметил Кравец.

Напомним, Николай Чаус объявился несколько дней назад в селе на Винитчине под Молдовой. Он лично пришел в одних трусах к местным властям и заявил о похищении. Своего мужа с трудностью узнала жена. Она заявила, что это он, но очень седой. В результате, Чауса забрала СБУ, однако представители НАБУ требовали отдать беглого судью им. В ходе "гонок" фургонов НАБУ за бусиками СБУ, в которых был Чаус, пострадал мотоциклист.

Чем прославился судья Чаус:

Судью Николая Чауса подозревают в получении взятки на сумму 150 тысяч долларов в августе 2016 года. По версии следствия, служитель фемиды закопал неправомерную выгоду в банках в огороде. Но арестовать Чауса не удалось, так как парламент не смог оперативно рассмотреть данный вопрос.

В ноябре 2016 года Чауса объявили в международный розыск, после этого он уехал в Молдову и сдался местным властям.

В апреле 2021 года министр внутренних дел Молдовы Павел Войку сделал заявление о похищении судьи Чауса. Он сказал, что судью похитили иностранцы, которые въехали на территорию молдавского государства из Украины.

Один из подозреваемых в похищении судьи Чауса был задержан 9 мая в Кишиневе.

19 мая Чаус выложил в Сеть новое видео, в котором сделал заявление о своем намерении приехать в Украину и вместе с адвокатами ответить украинскому обществу, НАБУ и ГБР на вопросы, связанные с его похищением.

Николай Чаус суд
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