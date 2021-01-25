Сотни смертей в сутки: эксперты дали мрачный прогноз по COVID-19 в Украине

В Украине лучший период развития эпидемии в зимнем периоде остался позади, говорят эпидемиологи.
В Украине после локдауна заболеваемость коронавирусом может резко пойти вверх, предупреждают эксперты.
Рост числа заражений COVID-19 прогнозируется уже в феврале, рассказали они в комментарии изданию РБК-Украина.
Среди причин резкой вспышки заболеваемости называется возвращение людей на работу, а детей - на учебу после локдауна.
По словам заведующей кафедрой эпидемиологии Львовского национального медуниверситета, эксперта ВОЗ по реагированию на эпидемические угрозы Натальи Виноград, в Украине лучший период развития эпидемии в зимнем периоде остался позади.
"Впереди возможное осложнение эпидемической ситуации, которое объективно от нас даже не зависит - это законы развития эпидемического процесса: распространение возбудителей и закономерный сезонный рост заболеваемости респираторными инфекциями в феврале", - считает она.
В свою очередь заведующий лабораторией иммунореабилитологии Института иммунологии и микробиологии им. Мечникова Андрей Волянский отмечает рост ежесуточных летальных случаев.
"Есть риск того, что количество смертей вырастет к 250-400. Это сегодняшние показатели Польши. Очень вероятно, что нас это ждет уже в ближайшие недели", - добавил иммунолог.
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Коронавирус в Украине:
- В Украине за сутки было выявлено 2 тыс. 516 новых случаев COVID-19, в частности, заболели 95 детей и 87 медработников.
- Также за прошедшие сутки были госпитализированы 1 тыс. 166 человек с коронавирусной болезнью.
- Умерли - 63 человека; выздоровели - 5 тыс. 783 человека; сделано тестирования - 13 тыс. 962.
- За все время в Украине COVID-19 заболели 1 млн 194 тыс. 328 человек; выздоровели - 953 тыс. 297 чел.; умерли - 21 тыс. 924.
- За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской (241), Ивано-Франковской (238), Одесской (166), Черновицкой (160) областях и г. Киев (146).