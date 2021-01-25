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Сотни смертей в сутки: эксперты дали мрачный прогноз по COVID-19 в Украине

25 января 2021, 11:20
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В Украине лучший период развития эпидемии в зимнем периоде остался позади, говорят эпидемиологи.

коронавирус
В Украине прогнозируют рост числа заболеваний коронавирусом / Reuters

В Украине после локдауна заболеваемость коронавирусом может резко пойти вверх, предупреждают эксперты.

Рост числа заражений COVID-19 прогнозируется уже в феврале, рассказали они в комментарии изданию РБК-Украина.

Среди причин резкой вспышки заболеваемости называется возвращение людей на работу, а детей - на учебу после локдауна.

По словам заведующей кафедрой эпидемиологии Львовского национального медуниверситета, эксперта ВОЗ по реагированию на эпидемические угрозы Натальи Виноград, в Украине лучший период развития эпидемии в зимнем периоде остался позади.

"Впереди возможное осложнение эпидемической ситуации, которое объективно от нас даже не зависит - это законы развития эпидемического процесса: распространение возбудителей и закономерный сезонный рост заболеваемости респираторными инфекциями в феврале", - считает она.

В свою очередь заведующий лабораторией иммунореабилитологии Института иммунологии и микробиологии им. Мечникова Андрей Волянский отмечает рост ежесуточных летальных случаев.

"Есть риск того, что количество смертей вырастет к 250-400. Это сегодняшние показатели Польши. Очень вероятно, что нас это ждет уже в ближайшие недели", - добавил иммунолог.

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Коронавирус в Украине:

  • В Украине за сутки было выявлено 2 тыс. 516 новых случаев COVID-19, в частности, заболели 95 детей и 87 медработников.
  • Также за прошедшие сутки были госпитализированы 1 тыс. 166 человек с коронавирусной болезнью.
  • Умерли - 63 человека; выздоровели - 5 тыс. 783 человека; сделано тестирования - 13 тыс. 962.
  • За все время в Украине COVID-19 заболели 1 млн 194 тыс. 328 человек; выздоровели - 953 тыс. 297 чел.; умерли - 21 тыс. 924.
  • За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской (241), Ивано-Франковской (238), Одесской (166), Черновицкой (160) областях и г. Киев (146).
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