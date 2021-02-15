Сотни украинцев застряли на экзотическом африканском острове

Аэропорт острова Занзибар / Flickr /jumbokedama

Руководство украинского МИД и посольство Украины в африканской стране Кения активно работают над скорейшим возвращением на Родину около 180 украинских туристов, которые застряли на острове Занзибар из-за поломки лайнера. Об этом написал на своей странице в Twitter написал спикер украинского дипломатического ведомства Олег Николенко.

"Около 180 украинских туристов застряли на Занзибаре. Сломался самолет. МИД и посольство в Кении работают с туроператором, чтобы он обеспечил граждан надлежащими условиями пребывания на время задержки и как можно скорее решил вопрос их возвращения", ‒ написал Николенко.

Карта острова Занзибар /twitter.com/OlegNikolenko

Как сообщает Украинская служба ВBC, был отменен рейс PQ6972 авиакомпании SkyUp. Согласно расписанию, он должен был вылететь в Киев 13 февраля в 12:50 по занзибарскому времени.

Несколько пассажиров утверждают, что им не обеспечили отель для ожидания вылета. А те, кому номера все же предоставили, жалуются на плохие бытовые условия.

Представители туроператора JoinUp и авиаперевозчика уверяют, что предоставили туристам все необходимое. А трудности с поселением в отель объясняют большим количеством отдыхающих на Занзибаре, а задержку с вылетом ‒ пандемически-коронавирусными ограничениями, из-за которых сложно организовать новый рейс в Киев.

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