Сотник – про миротворцев в Украине: "Россия недоговороспособна, гопника не остановить"

Никакие договоренности с Путиным не действуют, потому что он сам по себе недоговороспособен, уверен Александр Сотник.

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Сотник сомневается во введении миротворцев Украину / Коллаж: Главред, фото: МО РФ, скриншот, сайт Кремля

Основные тезисы Сотника:

Путин не хочет выпускать из орбиты влияния Украину

Договорённости с Путиным не действуют

Путин всегда играет в свою игру, и всегда в новую

В понимании Владимира Путина Украина должна быть под влиянием Москвы и сателлитом Кремля, как Беларусь. Он никогда не согласится на введение миротворцев в Украину. Такое мнение выразил главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник во время чата на Главреде.

"Ещё раз говорю, гопника ничего не останавливает – его может остановить только шокирующий удар в морду, который свалит его с ног. Все попытки установить какие-то линии и новые правила игры ни к чему, Путину плевать на всё это. Дело же не в территориях, а в орбите влияния, из которой Путин не хочет выпускать Украину. В его видении Украина должна быть под влиянием Москвы и сателлитом Кремля, как Беларусь. Вот тогда получился бы "русский мир": Русь Великая, Русь Белая и Русь Малая. Поэтому Путин на это не согласится, хоть 100 тысяч миротворцев поставь, всё это бесполезно", - говорит Сотник.

Кроме того, по мнению журналиста, Дмитрий Кулеба (бывший министр иностранных дел страны Украины, - ред.) правильно отметил в интервью The Times, как можно растянуть 40 тысяч миротворцев по линии фронта протяжённостью свыше тысячи километров. Это как, это что ли будет тонкая ниточка? Что же это за линия такая будет? Её ведь разорвать будет проще простого.

Так что никакие договорённости с Путиным не действуют, потому что он сам по себе недоговороспособен, уверен Сотник.

"Он (Путин, - ред.) всегда играет в свою игру, и всегда в новую: пока все думают, что игра идёт в шахматы, он уже играет в шашки, а потом передумал и играет в "Чапаева". То есть, кто бы и какие правила игры не устанавливал, пацанва будет их менять, плевать на договорённости, чертить новые линии и действовать по-своему. Россия совершенно недоговороспособна", - резюмирует Сотник.

Смотрите видео чата с Александром Сотником

Отправка миротворцев в Украину - что известно

Напомним, как сообщал Главред, Германия готова рассмотреть возможность отправки своих миротворцев в Украину. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус..

Также известно, что министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что достаточно сложно достичь консенсуса по отправке миротворческих сил в Украину с 27 государствами-членами Евросоюза.

Кроме того, директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач считает, что военный контингент миротворческой миссии может насчитывать от 100 до 150 тысяч, оптимально где-то 120 тысяч.

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Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

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