Сотрудничали с Сурковым и Медведчуком: в Украине готовили переворот

Война в Украине / pixabay

Перед судом предстанут организаторы силового переворота, координированные российскими спецслужбами.

"Следователи СБУ передали в суд обвинительный акт на двух общественно-политических деятелей, которых контрразведка разоблачила в начале полномасштабного вторжения РФ в 2022 году", - говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Злоумышленники действовали, координируясь с россиянами и отдельными членами ОО "Украинский выбор". Среди прочего, в 2019 году они имели связь с приемной тогдашнего помощника российского президента Владислава Суркова.

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"Для силового свержения власти фигуранты разработали план проведения "Национального собрания", которое должно было собраться в Киеве и объявить об отстранении президента, роспуске Верховной рады и правительства", - говорят в СБУ.

В момент вторжения злоумышленники так и не получили полного объема обещанного финансирования.

Они обвиняются в сговоре о совершении действий с целью насильственного изменения конституционного строя и захвата государственной власти (ч. 1 ст. 109 УКУ).

Следственные действия продолжаются.

Задержание Медведчука

Напомним, ранее арестованный в Украине кум Путина Виктор Медведчук рассказал о том, как ему удалось вывести из госсобственности нефтепровод и закупить уголь в "ЛДНР". Он подробно рассказал о причастности к этому пятого президента Украины Петра Порошенко.

По словам Медведчука, Порошенко, будучи на посту президента, обратился к нему с просьбой связаться с Путиным и принял необходимые решения во всех украинских инстанциях.

8 октября Виктору Медведчуку объявили подозрение о государственной измене и содействии терроризму. В его деле речь идет об участии в 2014-2015 годах в незаконных схемах по закупке угля из оккупированного Донбасса. Так, после захвата Россией части украинского Донбасса возникла необходимость в закупке угля на мировом рынке, в частности в ЮАР.

Медведчук находился под домашним арестом, однако в конце февраля стало известно, что он сбежал из-под домашнего ареста. Его задержали 12 апреля, когда он, вероятно, пытался покинуть территорию Украины.

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