Полиция забрала у Медведчука самолет с вертолетом и отдала ВСУ / Нацполиция

Вертолет и самолет, принадлежащий семейству скандального политика Виктора Медведчука (по совместительству ‒ кума российского диктатора Путина), украинское полицейские передали для нужд украинской армии. Об этом сообщается на Facebook-странице Национальной полиции Украины

Как говорят копы, в рамках уголовного производства, расследуемых по части 2 статьи 28 и части 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и части 3 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), УК Украины, были изъяты вертолет и самолет, которые ранее использовала семья Виктора Медведчука.

Сперва по ходатайству из Офиса генпрокурора на изъятое имущество был наложен арест. Сейчас вышеуказанное имущество передано для нужд ВСУ.

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Напомним, ранее арестованный в Украине кум Путина Виктор Медведчук рассказал о том, как ему удалось вывести из госсобственности нефтепровод и закупить уголь в "ЛДНР". Он подробно рассказал о причастности к этому пятого президента Украины Петра Порошенко.

По словам Медведчука, Порошенко, будучи на посту президента, обратился к нему с просьбой связаться с Путиным и принял необходимые решения во всех украинских инстанциях.

8 октября Виктору Медведчуку объявили подозрение о государственной измене и содействии терроризму. В его деле речь идет об участии в 2014-2015 годах в незаконных схемах по закупке угля из оккупированного Донбасса. Так, после захвата Россией части украинского Донбасса возникла необходимость в закупке угля на мировом рынке, в частности в ЮАР.

Медведчук находился под домашним арестом, однако в конце февраля стало известно, что он сбежал из-под домашнего ареста. Его задержали 12 апреля, когда он, вероятно, пытался покинуть территорию Украины.