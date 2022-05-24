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Медведчук был нужен ФСБ, чтобы "пилить" деньги - руководитель украинской разведки

24 мая 2022, 15:21

Как говорит Кирилл Буданов, люди Виктора Медведчука в из числа бывших членов парламентской фракции ОПЗЖ абсолютно открыто сотрудничали с оккупантами.

Медведчук, рубли
Виктор Медведчук / коллаж СБУ и ua.depositphotos.com

Скандальный политик Виктор Медведчук (кумом которого является российский диктатор Владимир Путин) требовался ФСБ РФ (именно департаменту оперативной информации) ‒ для того, чтобы присваивать (списывать) на него денежные средства. Об этом рассказал в интервью Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью "Украинской правде".

"Медведчук был нужен Федеральной Службе безопасности, именно департаменту оперативной информации ‒ для того, чтобы списывать на него средства. Вот одна из главных причин, почему ФСБ очень сильно во время последних подготовительных этапов выступала за начало активных боевых действий. Потому что у них внутри стал вопрос: на что годами тратились средства? И надо было давать ответ", ‒ заявил он.

Как говорит Буданов, люди Медведчука в из числа бывших членов парламентской фракции ОПЗЖ абсолютно открыто сотрудничали и сотрудничают в дальнейшем с пророссийскими силами, с российским правительством, российскими спецслужбами.

Скандальный политик Виктор Медведчук (кумом которого является российский диктатор Владимир Путин) требовался ФСБ РФ (именно департаменту оперативной информации) ‒ для того, чтобы присваивать (списывать) на него денежные средства. Об этом рассказал в интервью Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью "Украинской правде".

"Медведчук был нужен Федеральной Службе безопасности, именно департаменту оперативной информации ‒ для того, чтобы списывать на него средства. Вот одна из главных причин, почему ФСБ очень сильно во время последних подготовительных этапов выступала за начало активных боевых действий. Потому что у них внутри стал вопрос: на что годами тратились средства? И надо было давать ответ", ‒ заявил он.

Как говорит Буданов, люди Медведчука из числа бывших членов парламентской фракции ОПЗЖ абсолютно открыто сотрудничали и сотрудничают в дальнейшем с пророссийскими силами, с российским правительством, российскими спецслужбами.

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Напомним, ранее арестованный в Украине кум Путина Виктор Медведчук рассказал о том, как ему удалось вывести из госсобственности нефтепровод и закупить уголь в "ЛДНР". Он подробно рассказал о причастности к этому пятого президента Украины Петра Порошенко.

По словам Медведчука, Порошенко, будучи на посту президента, обратился к нему с просьбой связаться с Путиным и принял необходимые решения во всех украинских инстанциях.

8 октября Виктору Медведчуку объявили подозрение о государственной измене и содействии терроризму. В его деле речь идет об участии в 2014-2015 годах в незаконных схемах по закупке угля из оккупированного Донбасса. Так, после захвата Россией части украинского Донбасса возникла необходимость в закупке угля на мировом рынке, в частности в ЮАР.

Медведчук находился под домашним арестом, однако в конце февраля стало известно, что он сбежал из-под домашнего ареста. Его задержали 12 апреля, когда он, вероятно, пытался покинуть территорию Украины.

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Автор: Егор Бунин
ФСБ Виктор Медведчук Владимир Путин война России и Украины
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