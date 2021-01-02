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Сотрудник Офиса генпрокурора внезапно умер в новогоднюю ночь - СМИ

2 января 2021, 11:26
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Инцидент произошел возле отдаленной базы отдыха в Черниговской области.

Офис генпрокурора
Здание Офиса генпрокурора / УНИАН

В ночь с 31 декабря 2020 на 1 января 2021 года на базе отдыха в Черниговской области умер заместитель начальника одного из управлений Офиса генерального прокурора Украины.

Об этом сообщает портал Буквы со ссылкой на собственные источники в ведомстве. По их информации, около 14.00 1 января в полицию обратился охранник загородного комплекса "Бреч" (Черниговская область). Он сообщил, что неподалеку от базы отдыха был найден труп 42-летнего мужчины.

По предварительной версии событий, чиновник отдыхал вместе со своей 36-летней женой, которая также работает в Офисе генпрокурора. Около 02.30 он отправился в лес. Возвращаясь оттуда примерно в 05.00 мужчина остановился и внезапно стал снимать с себя одежду. Это было зафиксировано камерами наблюдения одного из частных домов.

Обстоятельства смерти чиновника пока неизвестны. Видимых телесных повреждений на его теле или следов борьбы не обнаружено. Предварительная причина – переохлаждение организма.

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Напомним, ранее Главред сообщал:

  • В Танзании на острове Занзибар при непонятных обстоятельствах умер российский миллиардер Игорь Сосин
  • Утром 23 декабря его тело обнаружили в номере отеля. Родные также рассказали, что, несмотря на отдых, он работал и постоянно был на связи с партнерами.
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