Союз писателей Украины наложил вето на авторов из РФ, Беларуси, Армении / Фото: ReadRate

Национальный союз писателей принял категорическое решение не публиковать в своих изданиях произведения авторов из стран, которые в ООН и других международных организациях не поддержали территориальную целостность Украины.

"Принято решение прекратить публикации в изданиях НСПУ произведений писателей тех стран, которые голосованием в ООН и в других международных организациях выступают против территориальной целостности Украины. Приводится перечень этих стран: Российская Федерация, Беларусь, Венесуэла, Армения, Зимбабве, Иран, Камбоджа, Кыргызстан, Китай, КНДР, Куба, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Сербия, Сирия, Судан", - сообщила пресс-служба НСПУ в Украинской литературной газете.

В организации подчеркнули, что из данного правила могут быть исключения. В частности, это могут быть умершие писатели-классики или авторы, которые публично поддержали территориальную целостность Украины и осудили агрессию России.

"Также решено прекратить практику проведения совместных акций (творческие вечера, "круглые столы", конференции и т.д.) с дипломатическими представительствами стран, указанных в приложении, и не допускать участия членов НСПУ в любых литературно-художественных мероприятиях, инициированных представителями стран, которые поддерживают российскую агрессию против Украины", — сообщила пресс-служба НСПУ.