Спас водителя и пассажиров маршрутки: подросток из Мелитополя стал национальным героем

17-летний подросток спас водителя и пассажиров маршрутки/ facebook.com/DSNSZP

В Мелитополе Запорожской области подросток спас водителя и пассажиров маршрутки. Мужчине за рулем внезапно стало плохо.

О том, как изменилась жизнь 17-летнего Александра Оганьяна из Мелитополя, который смог остановить неуправляемую маршрутку с пассажирами, рассказали в сюжете "ТСН".

В тот день парень ехал на занятия в "Пласте", в другой маршрутке прямо за ним следовали и маленькие воспитанники. Именно дети стали свидетелями того, как микроавтобус впереди резко изменил направление и выехал на встречную полосу, потому что водителю стало плохо.

Парень через весь салон бросился к водителю, перехватил руль и сумел затормозить. А потом – оказывал первую помощь водителю вплоть до приезда врачей. Остальные пассажиры разбежались. Пострадавший позвонил через неделю и поблагодарил.

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Также Алескандра готовы взять в ГСЧС, как только он получит среднее образование. Парень также мечтает получить и водительское удостоверение. Несмотря на то, что парень остановил маршрутку, прав у него до сих пор нет.

Пассажиры кричали "водителю плохо!"

Инцидент произошел еще 4 ноября. Во время движения водителю стало плохо и он потерял управление. Неуправляемый автобус выскочил на встречную полосу на оживленном проспекте, но предотвратить трагедию удалось 17-летнему пассажиру - он подскочил к водителю, вырулил маршрутку на обочину и остановил.

"Пассажиры кричали "Водителю плохо!", "Остановите автобус!". Я добежал к сидению водителя, вырулил на нашу полосу движения и остановил маршрутку", — рассказывал 17-летний подросток Александр после случившегося.

Далее парень вызвал полицию и скорую, а до приезда медиков вместе с еще несколькими пассажирами оказывал водителю помощь.

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