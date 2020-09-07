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Спасатели наконец-то смогли потушить мощный лесной пожар на Луганщине

7 сентября 2020, 22:26

К тушению были привлечены 62 человека и 16 единиц техники.

пожар,Луганщина
Пожар на Луганщине ликвидировали / УНИАН

Спасателям наконец-то удалось ликвидировать мощный лесной пожар возле Трехизбенки и Старого Айдара в Луганской области.

Об этом сообщает ГСЧС в понедельник, 7 сентября.

Так, 4 сентября пожары в трех ячейках сухой травы и лесных насаждений в Новоайдарском районе (с. Лобачево, с. Лопаскино и пгт. Трехизбенка), возникшие еще 2 сентября были локализованы. На данный момент пожар сухой травы и лесных насаждений уже ликвидирован.

Также ГСЧС сообщает, что сегодня в 19:10 спасатели ликвидировали пожар сухой травы и лесного массива между Айдаром и Лобачево, возникший 4 сентября.

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К тушению были привлечены 62 человека и 16 единиц техники, из них от ГСЧС 56 человек и 12 единиц техники и лесного хозяйства шесть человек и четыре единицы техники.

Напомним, в начале июля в Луганской области огонь охватил почти 100 гектаров леса, были жертвы. Позже стало известно, что причиной масштабных лесных пожаров мог стать поджог.

Новости Луганской области пожар ГСЧС спасатели новости Луганска
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