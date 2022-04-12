Спецслужбы РФ планируют подрывы домов, больниц, школ в России, чтобы обвинить Украину - разведка

Пожар на нефтебазе в Белгороде 1 апреля / Reuters

Российские спецслужбы планируют совершить на территории России серию терактов, в которых затем обвинят Украину. В частности, это может быть минирование и подрыв жилых домов, больниц и школ в российских населенных пунктах.

Также возможно нанесение ракетно-бомбовых ударов по городу Белгороду или одному из городов оккупированного Крыма. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор Кирилл Буданов, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам главы украинской разведки, провальное выполнение плана по мобилизации в России заставляет путинский режим пускать в действие различные сценарии, чтобы эмоционально всколыхнуть российское общество. Совершив умышленные теракты, власти страны-агрессора хотят еще больше консолидировать россиян против украинцев.

"Для этого они планируют взрывы в российских жилых домах или ракетные обстрелы, чтобы обвинить Вооруженные силы Украины и добровольческие батальоны, чтобы создать эмоциональную картину "зверств украинских националистов", – рассказал Буданов.

Кроме того, разведка сообщает, что оккупанты могут преподнести совершенные ими теракты как месть украинцев за Бучу и Краматорск и как оправдание жестокости против украинского мирного населения. Также в последние дни украинская разведка заметила нагнетание паники в приграничных районах РФ. Так, в Белгородской и Курской областях активно роются окопы, а местному населению рассказывают о якобы готовящимся наступлении украинских добровольческих батальонов и диверсионных групп.

Взрывы в Белгороде

Вечером 29 марта в Белгородской области РФ произошли мощные взрывы и масштабный пожар на складе боеприпасов.

Четверо военнослужащих РФ ранены при попадании снаряда в военный городок в Белгородской области.

1 апреля в Белгороде вспыхнул пожар на нефтебазе.

Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что пожар произошёл "вследствие авиаудара с двух вертолетов Вооружённых сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте".

Спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузянык не подтвердил и не опроверг информацию о причастности Украины к пожару на нефтебазе в Белгороде (РФ).

"Я хочу подчеркнуть, что по состоянию на сегодняшний день Украинское государство осуществляет оборонную операцию по отражению вооруженной российской агрессии на территории Украины. И это совсем не означает, что Украина должна нести ответственность за все просчеты и за все катастрофы и все события, которые происходят на территории РФ", - заявил он.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отреагировала на удар по нефтебазе в российском Белгороде. Она подчеркнула, что в этой войне только один агрессор - Россия.

2 апреля журналисты-исследователи Conflict Intelligence Team заявили, что ракета, упавшая под российским городом Белгород, на самом деле была запущена с территории России.

6 апреля глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов опубликовал видеообращение к местным жителям, в котором рассказал о земляных работах на территории муниципалитета. По его словам, окопы в области роют по просьбе властей.

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