УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Спецслужбы РФ планируют подрывы домов, больниц, школ в России, чтобы обвинить Украину - разведка

12 апреля 2022, 12:46

Оккупанты могут преподнести совершенные ими теракты как месть украинцев за Бучу и Краматорск и как оправдание жестокости против мирных украинцев.

Пожар на нефтебазе в Белгороде
Пожар на нефтебазе в Белгороде 1 апреля / Reuters

Российские спецслужбы планируют совершить на территории России серию терактов, в которых затем обвинят Украину. В частности, это может быть минирование и подрыв жилых домов, больниц и школ в российских населенных пунктах.

Также возможно нанесение ракетно-бомбовых ударов по городу Белгороду или одному из городов оккупированного Крыма. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор Кирилл Буданов, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам главы украинской разведки, провальное выполнение плана по мобилизации в России заставляет путинский режим пускать в действие различные сценарии, чтобы эмоционально всколыхнуть российское общество. Совершив умышленные теракты, власти страны-агрессора хотят еще больше консолидировать россиян против украинцев.

"Для этого они планируют взрывы в российских жилых домах или ракетные обстрелы, чтобы обвинить Вооруженные силы Украины и добровольческие батальоны, чтобы создать эмоциональную картину "зверств украинских националистов", – рассказал Буданов.

Кроме того, разведка сообщает, что оккупанты могут преподнести совершенные ими теракты как месть украинцев за Бучу и Краматорск и как оправдание жестокости против украинского мирного населения. Также в последние дни украинская разведка заметила нагнетание паники в приграничных районах РФ. Так, в Белгородской и Курской областях активно роются окопы, а местному населению рассказывают о якобы готовящимся наступлении украинских добровольческих батальонов и диверсионных групп.

Взрывы в Белгороде

Вечером 29 марта в Белгородской области РФ произошли мощные взрывы и масштабный пожар на складе боеприпасов.

Четверо военнослужащих РФ ранены при попадании снаряда в военный городок в Белгородской области.

1 апреля в Белгороде вспыхнул пожар на нефтебазе.

Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что пожар произошёл "вследствие авиаудара с двух вертолетов Вооружённых сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте".

Спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузянык не подтвердил и не опроверг информацию о причастности Украины к пожару на нефтебазе в Белгороде (РФ).

"Я хочу подчеркнуть, что по состоянию на сегодняшний день Украинское государство осуществляет оборонную операцию по отражению вооруженной российской агрессии на территории Украины. И это совсем не означает, что Украина должна нести ответственность за все просчеты и за все катастрофы и все события, которые происходят на территории РФ", - заявил он.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отреагировала на удар по нефтебазе в российском Белгороде. Она подчеркнула, что в этой войне только один агрессор - Россия.

2 апреля журналисты-исследователи Conflict Intelligence Team заявили, что ракета, упавшая под российским городом Белгород, на самом деле была запущена с территории России.

6 апреля глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов опубликовал видеообращение к местным жителям, в котором рассказал о земляных работах на территории муниципалитета. По его словам, окопы в области роют по просьбе властей.

Другие новости:

viber
новости России война в Украине теракт Белгород новости Украины взрыв
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 12 апреля 2022: Тельцам - важные детали, Стрельцам – долги, Водолеям – помощьГороскоп на сегодня, 12 апреля 2022: Тельцам - важные детали, Стрельцам – долги, Водолеям – помощь "Цепочка была и сумочка": жена оккупанта похвасталась награбленными сыном в Украине "сувенирами""Цепочка была и сумочка": жена оккупанта похвасталась награбленными сыном в Украине "сувенирами" Удачная стрижка на короткие волосы боб-каре с челкой, которая подходит всем женщинамУдачная стрижка на короткие волосы боб-каре с челкой, которая подходит всем женщинам Хваленая авиация РФ понесла сокрушительные потери: ВСУ поразили 13 воздушных целей за суткиХваленая авиация РФ понесла сокрушительные потери: ВСУ поразили 13 воздушных целей за сутки Война в Украине – когда наступит мир: чат с Андреем ИлларионовымВойна в Украине – когда наступит мир: чат с Андреем Илларионовым
Поддержите Главред

Последние новости

12:46

Спецслужбы РФ планируют подрывы домов, больниц, школ в России, чтобы обвинить Украину - разведка

12:42

Украинцы в массовом порядке продают доллары: в Нацбанке прокомментировали ситуацию

12:39

Сестра Королевой записала колыбельную на украинском языке и показала кадры нападения РФ на УкраинуВидео

12:37

Бизнес призвал не допустить неконтролируемый рост цен на табачные изделия, - EBA

12:06

9 изнасилованных оккупантами украинок забеременели: стало известно о новых зверствах россиянВидео

Реклама
12:05

Война в Украине – когда наступит мир: чат с Андреем Илларионовым

11:54

В Украине хотят запретить российскую музыку и добавить украинской

11:31

"5-звездочный отель по-русски": оккупанты на Николаевщине жили в дупле – фото

11:25

Юрий Дудь посвятил новый выпуск войне в Украине и украинским беженцамВидео

11:22

Мистическое соединение планет 12 апреля 2022: как изменится судьба каждого знака зодиака на 13 летВидео

11:16

России нужно готовиться к войне на ее территориимнение

11:11

Рельсовая война в России: на границе с Украиной неизвестные повредили железнодорожные пути - фото

11:02

Разрывной пулей оторвало голову: россияне обстреляли авто из БМП, погибли женщины и дети

10:55

Вся побывавшая в Чернобыле техника оккупантов теперь радиоактивна - эксперт "Энергоатома"

10:54

Путин закончит или в психушке, или в тюрьме: астролог назвала варианты смерти диктатора

10:46

"Сможем гнать их по России": Гармаш объяснил, почему важна победа над Путиным в битве за Донбасс

10:30

Гороскоп на завтра, 13 апреля 2022: Скорпионам – деньги, Козерогам – судьбоносная встреча

10:15

РФ получила контрабандное оружие от Ирака для войны против Украины – GuardianВидео

09:47

РФ 6 раз за сутки получила "по зубам" на Донбассе: уничтожен самолет, 2 вертолета и горы техники

09:39

"Трупы ковром устилают улицы": мэр Мариуполя назвал число жертв оккупантов в городе

Реклама
09:36

Бои на Донбассе усилятся в следующие 2-3 недели: британская разведка предупредила, к чему готовитьсяВидео

09:09

Бритни Спирз беременна от нового бойфренда

09:08

Война в Украине и страшный стыд России: почему РФ осталась у разбитого советского корытамнение

09:03

Арестович объяснил, почему скорая смерть Путина не выгодна УкраинеВидео

09:01

Владелица "устойчивого шкафчика" в развалинах Бородянки рассказала, как потеряла мужа и двух сыновейВидео

08:10

В Раде предлагают наказывать мужчин, которые не вернулись из-за границы во время войны

08:01

Путин заявил австрийскому канцлеру, что хотел бы скорого окончания войныВидео

07:39

Пекли и раздавали хлеб под обстрелами: две работницы супермаркета не покинули Ирпень и кормили людейВидео

07:23

Украинский танкист, которого считали погибшим, прополз с перебитыми ногами 6 км и выжилВидео

07:10

Миф о РФ как "второй армии мира" разрушен: у Украины есть шанс вернуть Крым и Донбасс – ТукаВидео

07:04

Домой вернется в гробу: ВСУ ликвидировали подполковника сухопутных войск РФ

06:57

Гороскоп на сегодня, 12 апреля 2022: Тельцам - важные детали, Стрельцам – долги, Водолеям – помощь

06:44

Небо под надежным контролем - ВСУ уничтожили самолет РФ на подступах к Днепропетровщине

06:35

Заговор или самоубийство: астролог спрогнозировала конец жизни ПутинаВидео

06:31

"Будет бояться потерять власть": Геращенко объяснил, когда Путин закончит войну против УкраиныВидео

06:31

Стратегическая ошибка Путина: почему русская армия увязла в украинских степях, как оса в сиропемнение

06:05

Как помочь ребенку перенести легче долгую поездку: советы для родителей

05:44

Химатака россиян в Мариуполе: США и Великобритания заявили, что потребуют от Путина ответаВидео

05:20

Стивен Сигал отпраздновал день рождения в Москве в компании российских пропагандистов

04:50

Невыносимая жара и засуха: Украину ждет аномальное лето

Реклама
04:25

Чего нельзя говорить людям, которые пострадали от войны - ответ психолога

03:55

3 привлекательные женские стрижки на короткие волосы, которые покорят вас своей практичностью

03:20

"Гражданские расслабились, военные – нет": эксперт объяснил, почему еще не стоит возвращаться в КиевВидео

03:15

Эксперт объяснил, что значат визиты Джонсона и фон дер Ляен в Киев

02:43

Лунный календарь стрижек на май 2022: лучшие дни для новой прически

02:10

Военный эксперт рассказал, что могли предложить Лукашенко, чтобы он "не слушался Путина"

02:10

Россия уверена в безнаказанности за зверства в Украине: эксперт назвал главный "косяк" мирового общества

01:32

Известный продюсер дал прогноз о том, когда Пугачева заговорит о войне в Украине

01:00

Оккупанты хотели убить как можно больше людей даже после отступления - ЗеленскийВидео

00:52

Россия вновь выдвинула жесткие обвинения в адрес Польши

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять