Спецслужбы РФ планируют подрывы домов, больниц, школ в России, чтобы обвинить Украину - разведка

Оккупанты могут преподнести совершенные ими теракты как месть украинцев за Бучу и Краматорск и как оправдание жестокости против мирных украинцев.
Российские спецслужбы планируют совершить на территории России серию терактов, в которых затем обвинят Украину. В частности, это может быть минирование и подрыв жилых домов, больниц и школ в российских населенных пунктах.
Также возможно нанесение ракетно-бомбовых ударов по городу Белгороду или одному из городов оккупированного Крыма. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор Кирилл Буданов, сообщает пресс-служба ведомства.
По словам главы украинской разведки, провальное выполнение плана по мобилизации в России заставляет путинский режим пускать в действие различные сценарии, чтобы эмоционально всколыхнуть российское общество. Совершив умышленные теракты, власти страны-агрессора хотят еще больше консолидировать россиян против украинцев.
"Для этого они планируют взрывы в российских жилых домах или ракетные обстрелы, чтобы обвинить Вооруженные силы Украины и добровольческие батальоны, чтобы создать эмоциональную картину "зверств украинских националистов", – рассказал Буданов.
Кроме того, разведка сообщает, что оккупанты могут преподнести совершенные ими теракты как месть украинцев за Бучу и Краматорск и как оправдание жестокости против украинского мирного населения. Также в последние дни украинская разведка заметила нагнетание паники в приграничных районах РФ. Так, в Белгородской и Курской областях активно роются окопы, а местному населению рассказывают о якобы готовящимся наступлении украинских добровольческих батальонов и диверсионных групп.
Взрывы в Белгороде
Вечером 29 марта в Белгородской области РФ произошли мощные взрывы и масштабный пожар на складе боеприпасов.
Четверо военнослужащих РФ ранены при попадании снаряда в военный городок в Белгородской области.
1 апреля в Белгороде вспыхнул пожар на нефтебазе.
Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что пожар произошёл "вследствие авиаудара с двух вертолетов Вооружённых сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте".
Спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузянык не подтвердил и не опроверг информацию о причастности Украины к пожару на нефтебазе в Белгороде (РФ).
"Я хочу подчеркнуть, что по состоянию на сегодняшний день Украинское государство осуществляет оборонную операцию по отражению вооруженной российской агрессии на территории Украины. И это совсем не означает, что Украина должна нести ответственность за все просчеты и за все катастрофы и все события, которые происходят на территории РФ", - заявил он.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отреагировала на удар по нефтебазе в российском Белгороде. Она подчеркнула, что в этой войне только один агрессор - Россия.
2 апреля журналисты-исследователи Conflict Intelligence Team заявили, что ракета, упавшая под российским городом Белгород, на самом деле была запущена с территории России.
6 апреля глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов опубликовал видеообращение к местным жителям, в котором рассказал о земляных работах на территории муниципалитета. По его словам, окопы в области роют по просьбе властей.
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