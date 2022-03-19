Списывать силы РФ рано: Минобороны Украины о войне с агрессором

Мариуполь после обстрелов оккупантами / Reuters

Несмотря на то, что война в Украине изнуряет Россию, так как Кремль рассчитывал на быструю "спецоперацию" продолжительностью максимум 30 дней, ВСУ должны быть готовыми ко всему.

Об этом в субботу, 19 марта, в прямом эфире телемарафона UAразом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, тем самым отреагировав на слова экс-командующего армией США в Европе Бена Ходжеса. Он заявил, что следующая неделя будет решающей в этой войне. А после Украина займет более выгодную позицию на переговорах.

"То, что война изнуряет нашего врага, это совершенно точно. Враг планировал за 30 дней по максимуму реализовать свою операцию, поэтому у них действительно ресурс был рассчитан на этот период", – отметила Маляр.

Читайте такжеВ Минобороны озвучили зарплаты военныхПри этом она подчеркнула, что списывать РФ рано и неправильно с точки зрения защиты страны. Маляр считает необходимостью проработать и подготовиться к разным сценариям, так как агрессора, по ее словам, нельзя недооценивать.

"Но то, что российским войскам на территории Украины был нанесен большой ущерб и они понесли огромные потери – это так. То, что они ищут пути пополнения личного состава, техники, обращаются за помощью к другим странам, свидетельствует о том, что им сложно", – добавила она.

Напомним, российский рок-музыкант, лидер группы Машина Времени Андрей Макаревич заверил, что если президент РФ Владимир Путин "нажмет ядерную кнопку", то весь мир "сотрет с лица Земли Россию". Причем, по его словам, это будет сделано с облегчением.

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