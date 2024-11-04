Спокойно пройдем зиму: в Минэнергетики разнесли прогноз СМИ по отключениям света

Что сказал Андарак:
- В Украины есть шанс пройти зиму без длительных отключений
- Состояние энергосистемы будет зависеть от российских обстрелов
- Энергетики продолжают ремонтные работы для обеспечения украинцев светом зимой
4 ноября в "Укрэнерго" уже сообщили, что фиксируют рост потребления во всех регионах Украины из-за похолодания. Повлияет ли это на отключение электроэнергии рассказал в эфире телемарафона заместитель министра энергетики Украины Роман Андарак.
По его словам, первый снег в столице и похолодание по всей стране не является неожиданностью и такие погодные изменения предусмотрены энергетиками. Поэтому система и в дальнейшем будет работать стабильно, если страна-агрессор Россия не будет наносить массированных ударов по Украине и не повредит существенно энергосистему.
В то же время оценку издания Politico, которое утверждало, что украинцам придется сидеть без света до 20 часов в сутки, Андарак назвал недостаточно ответственной.
Он подчеркнул, что ситуацию в энергосистеме как и в ближайшие недели, так и в ближайшие месяцы, будет определять только интенсивность российских обстрелов регионов Украины.
"На сегодня ни один эксперт не может сказать, как будет разрушена украинская энергосистема этой зимой", - добавил представитель Минэнерго.
Не стоит забывать и о том, что сейчас продолжается как и работа украинского правительства с международными партнерами для предотвращения вражеских атак, так и работа над защитой важных объектов энергетической инфраструктуры. Кроме этого в Украине создают дополнительные ресурсы и резервы для восстановления энергообъектов в случае необходимости.
"После всех мероприятий, которые мы планируем принять до 1 декабря, суммарный объем импорта будет около 2,5 ГВт. Поэтому ресурс в системе достаточный. Опять же, если не будет сильных разрушений, а на сегодня у нас нет оснований верить в то, что атаки прекратятся", - подчеркнул он.
Кроме этого украинские энергетики не прекращают работы над восстановлением поврежденных энергообъектов, на фоне которых внедряется распределенная генерация.
"Ремонтная кампания у нас получилась немножко лучше, чем мы себе прогнозировали. Но она осуществляется все равно по плану и графику. Поэтому на сегодня наши прогнозы, ожидания, что резерва в системе, генерирующих мощностей достаточно для того, чтобы спокойно пройти зиму", - подытожил Андарак.
Кто такой Роман Андарак?
Роман Андарак - юрист, дипломат, специалист в сфере имплементации европейского законодательства. Заместитель Министра энергетики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации с 21 мая 2024 года, пишет Минэнерго.
Отключение света в Украине - что известно
Ранее Главред писал, что зима 2024-2025 ожидается одной из самых тяжелых за последние три года. В "Укрэнерго" готовятся к нескольким возможным сценариям прохождения этого периода. Если российские удары по энергетической инфраструктуре продолжатся, есть вероятность введения почасовых отключений электроэнергии.
Накануне в Центрэнерго предупредили, что со следующей недели в Украине могут ввести почасовые графики отключения электроэнергии. Причиной тому является ощутимое снижение температуры воздуха.
Напомним, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявлял, что Украина готовится к массированным ударам РФ с началом осенне-зимнего периода и в результате атак возможны отключения электроэнергии. Но при температуре до нуля градусов отключение света украинцам не грозит.
Другие новости об энергосистеме Украины:
- Зимой - до 18 часов без света: в Минэнерго опровергли заявление ООН и сделали прогноз
- Отключения света зимой: в "Энергоатоме" дали прогноз
- Украина близка к отключениям света: названа главная причина
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред