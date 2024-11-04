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Спокойно пройдем зиму: в Минэнергетики разнесли прогноз СМИ по отключениям света

Анна Косик
4 ноября 2024, 23:23
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В министерстве уверяют, что природные явления учитывают в балансе системы, главное чтобы на ее состояние не повлиял другой фактор.
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Сейчас невозможно спрогнозировать, ждать ли отключений света в Украине зимой / Коллаж: Главред, фото: flickr

Что сказал Андарак:

  • В Украины есть шанс пройти зиму без длительных отключений
  • Состояние энергосистемы будет зависеть от российских обстрелов
  • Энергетики продолжают ремонтные работы для обеспечения украинцев светом зимой

4 ноября в "Укрэнерго" уже сообщили, что фиксируют рост потребления во всех регионах Украины из-за похолодания. Повлияет ли это на отключение электроэнергии рассказал в эфире телемарафона заместитель министра энергетики Украины Роман Андарак.

По его словам, первый снег в столице и похолодание по всей стране не является неожиданностью и такие погодные изменения предусмотрены энергетиками. Поэтому система и в дальнейшем будет работать стабильно, если страна-агрессор Россия не будет наносить массированных ударов по Украине и не повредит существенно энергосистему.

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В то же время оценку издания Politico, которое утверждало, что украинцам придется сидеть без света до 20 часов в сутки, Андарак назвал недостаточно ответственной.

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Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Он подчеркнул, что ситуацию в энергосистеме как и в ближайшие недели, так и в ближайшие месяцы, будет определять только интенсивность российских обстрелов регионов Украины.

"На сегодня ни один эксперт не может сказать, как будет разрушена украинская энергосистема этой зимой", - добавил представитель Минэнерго.

Не стоит забывать и о том, что сейчас продолжается как и работа украинского правительства с международными партнерами для предотвращения вражеских атак, так и работа над защитой важных объектов энергетической инфраструктуры. Кроме этого в Украине создают дополнительные ресурсы и резервы для восстановления энергообъектов в случае необходимости.

"После всех мероприятий, которые мы планируем принять до 1 декабря, суммарный объем импорта будет около 2,5 ГВт. Поэтому ресурс в системе достаточный. Опять же, если не будет сильных разрушений, а на сегодня у нас нет оснований верить в то, что атаки прекратятся", - подчеркнул он.

Кроме этого украинские энергетики не прекращают работы над восстановлением поврежденных энергообъектов, на фоне которых внедряется распределенная генерация.

"Ремонтная кампания у нас получилась немножко лучше, чем мы себе прогнозировали. Но она осуществляется все равно по плану и графику. Поэтому на сегодня наши прогнозы, ожидания, что резерва в системе, генерирующих мощностей достаточно для того, чтобы спокойно пройти зиму", - подытожил Андарак.

Кто такой Роман Андарак?

Роман Андарак - юрист, дипломат, специалист в сфере имплементации европейского законодательства. Заместитель Министра энергетики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации с 21 мая 2024 года, пишет Минэнерго.

Отключение света в Украине - что известно

Ранее Главред писал, что зима 2024-2025 ожидается одной из самых тяжелых за последние три года. В "Укрэнерго" готовятся к нескольким возможным сценариям прохождения этого периода. Если российские удары по энергетической инфраструктуре продолжатся, есть вероятность введения почасовых отключений электроэнергии.

Накануне в Центрэнерго предупредили, что со следующей недели в Украине могут ввести почасовые графики отключения электроэнергии. Причиной тому является ощутимое снижение температуры воздуха.

Напомним, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявлял, что Украина готовится к массированным ударам РФ с началом осенне-зимнего периода и в результате атак возможны отключения электроэнергии. Но при температуре до нуля градусов отключение света украинцам не грозит.

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