США дадут Украине дополнительно $368 миллионов: на что пойдет помощь

Преданность США народу Украины решительна, подчеркнул Энтони Блинкен.
США предоставят Украине дополнительно 368 миллионов долларов гуманитарной помощи для поддержки людей в Украине и беженцев.
Об этом в Тwitter написал государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен.
"Наша преданность народу Украины решительна. Соединенные Штаты предоставляют почти 368 миллионов долларов дополнительной гуманитарной помощи для поддержки людей в Украине и беженцев, которые вынуждены покинуть свою страну в поисках безопасности в разгар жестокой войны России", - написал он.
Ранее сообщалось о том, что на фоне полномасштабной войны с Россией, США предоставят Украине новый пакет военной помощи размером в 400 млн долларов.
По информации СМИ, с начала полномасштабной агрессии России, Америка уже предоставила нашей стране военную помощь на 7,3 млрд долларов.
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