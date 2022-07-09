США дадут Украине дополнительно $368 миллионов: на что пойдет помощь

США предоставят Украине новую помощь / Фото Reuters

США предоставят Украине дополнительно 368 миллионов долларов гуманитарной помощи для поддержки людей в Украине и беженцев.

Об этом в Тwitter написал государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен.

"Наша преданность народу Украины решительна. Соединенные Штаты предоставляют почти 368 миллионов долларов дополнительной гуманитарной помощи для поддержки людей в Украине и беженцев, которые вынуждены покинуть свою страну в поисках безопасности в разгар жестокой войны России", - написал он.

Ранее сообщалось о том, что на фоне полномасштабной войны с Россией, США предоставят Украине новый пакет военной помощи размером в 400 млн долларов.

По информации СМИ, с начала полномасштабной агрессии России, Америка уже предоставила нашей стране военную помощь на 7,3 млрд долларов.

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