США и ЕС поставили условие РФ и пригрозили жесткой ответкой в случае вторжения в Украину

Энтони Блинкен / Reuters

Россия должна пойти на деэскалацию в Украине, в случае расширения агрессии ее ждут серьезные последствия. Об этом шла речь в ходе переговоров главы Госдепа США Энтони Блинкена и верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля.

Стороны обсудили наращивание военной мощи РФ вокруг Украины, сообщает Европейская служба внешних отношений.

"Россия должна пойти на деэскалацию и полное выполнение Минских договоренностей", – подчеркнули дипломаты.

При этом Блинкен и Боррель приняли к сведению требования России о "гарантиях безопасности" в Европе. Собеседники договорились, что любое обсуждение европейской безопасности будет происходить в координации и при участии ЕС.

"Россия должна снизить напряжение и полностью выполнять Минские договоренности", - заявили в Госдепе.

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Стороны подчеркнули необходимость скоординированных действий для поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины и подтвердили, что любая дальнейшая военная агрессия России против Украины "будет иметь серьезные последствия для Российской Федерации".

РФ стягивает войска на границу Украины

Ранее американские издания The Washington Post и Politico сообщили о том, что Россия стянула войска к границам Украины. В качестве подтверждения своей информации журналисты продемонстрировали спутниковые снимки.

Диалог Байдена и Путина состоялся 7 декабря. В Вашингтоне заявили, что хозяин Белого дома осудил концентрацию войск у украинских границ и поддержал Киев. При этом он не обещал Москве гарантий по невступлению Украины в НАТО и нерасширении Альянса на восток.

Президент Зеленский подчеркнул, что Украина не готова отказаться от курса на НАТО в обмен на снижение эскалации на границе со стороны России. По его словам, Киев не верит обещаниям и гарантиям Москвы.

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