США могут передать Украине штурмовики А-10 Warthog: что о них известно

США могут передать Украине штурмовики А-10 / Википедия

В США начали обсуждать возможность обучения украинских пилотов и передачу Украине штурмовиков А-10 Warthog. Соответствующий вопрос подняло руководство Военно-воздушных сил США, сообщает The New York Times.

В издании отметили, что в США уже давно хотели избавиться от этих штурмовиков.

"Это высвободило бы деньги на техническое обслуживание новых самолетов, которые можно было бы использовать для различных целей, и было бы более эффективно в случае возможного конфликта с Китаем", - говорится в сообщении.

Генерал Чарльз Браун отмечал, что Украине следует прекратить использование советских истребителей, ведь части для их ремонта будут недоступны. Вместе с тем, по его словам, США и союзники рассматривают возможность долгосрочных планов подготовки украинских пилотов.

А-10 использовался в Ираке и Афганистане для поддержки войск в бою.

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Что известно об А-10 Warthog

А - 10 Warthog-американский бронированный одноместный штурмовик. Его применяют для поддержки сухопутного войска, уничтожения бронемашин, танков и других наземных целей.

Его крейсерская скорость достигает 560 км/ч, а максимальная - 706 км/ч. Штурмовик А-10 способен пролететь 2000 км и подняться на высоту более 13 км.

Отмечается, что конструкция и все системы штурмовика должны выдерживать одиночные попадания снарядов калибра 23 мм, а отдельные системы неуязвимы для осколочных снарядов калибра 57 мм.

Особенностью самолета является наличие бронекабины, наиболее защищенной из всех зарубежных ЛА. Кабина выполнена из катаной титановой брони толщиной от 13 до 38 мм.

Как сообщал Главред, ранее в Конгресс США внесли законопроект о подготовке украинских пилотов для работы на истребителях F-15 и F-16. Представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат отметил, что для того, чтобы Украина получила американские истребители, должна пройти определенная процедура. В целом, это небыстрый процесс.

4 июля премьер-министр Словакии Эдуард Гегер заявил, что Словакия может передать Украине свои истребители МиГ-29 и танки советского производства. Детали предстоящей передачи военной техники пока что не разглашаются.

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