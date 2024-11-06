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США будут сокращать объемы помощи для Украины: аналитик дал неутешительный прогноз

Юлия Закрепа
6 ноября 2024, 18:59
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Европа и другие европейские страны не могут полноценно заменить военную помощь, которую США оказывает Украине.
США будут сокращать объемы помощи для Украины: аналитик дал неутешительный прогноз
Какое оружие США предоставляет Украине / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", unsplash

Главное из интервью Киричевского:

  • Западной помощи мало, против США
  • Почему США предоставляет оружие только для обороны ВСУ

Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский рассказал, что США в любом случае будут вынуждены сокращать объемы военной помощи для Украины.

"Ни одна страна Европы и вообще европейские страны не смогут полноценно заменить военную помощь, которую США предоставляет Украине. Это объективная тенденция. Стоит заметить, что любая администрация США, даже если бы на выборах победила Камала Харрис, вынуждена была бы сокращать объемы военной помощи Украине. Такая перспектива просто неизбежна. Речь идет прежде всего о боеприпасах, технике и других видах вооружения. Поскольку старые запасы вооружения в США исчерпались, а чтобы изготовить новые нужно время. К тому же сейчас часто от американских аналитиков все чаще звучит легкий путь, как США вообще уйти из Европы и перестать обеспечивать безопасность европейского континента. Они считают, что Европа должна сама разбираться со своими проблемами", - сообщил Киричевский в эфире телеканала "Еспресо".

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Эксперт отметил, что в военной доктрине США речь не идет об уничтожении врага, поэтому и администрация Джо Байдена всегда пыталась предоставить Украине помощь только для обороны.

"Независимо от того, кто бы выиграл президентские выборы, именно на такую позицию опиралась бы новая администрация президента. Также важно отметить, что в современной военной мысли нет понятия об уничтожении противника, есть разве что об определенных уровнях его истощения. Это объясняет позицию администрации Джо Байдена, которая все время пыталась давать нам возможность обороняться от россиян, а не победить Украину", - добавил он.

Военная помощь Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что в Пентагоне хотят предоставить Украине боеприпасы с белым фосфором, но в Белом доме против. Такие боеприпасы будут направлены на то, чтобы украинские войска могли маскироваться с помощью света и дыма, который возникает при использовании боеприпасов с белым фосфором.

Владислав Селезнев рассказал, почему США никогда не согласятся передать Украине "Томагавки". Есть соответствующие договоренности между США и Российской Федерацией по ракетам средней и малой дальности, и эти договоренности американская администрация никогда не будет нарушать, потому что это создаст определенный дисбаланс в мире.

Стало известно, что Польша передаст Украине собственные истребители МиГ-29. Временный поверенный Польши в Украине Петр заявил, что Украина сможет получить истребители МиГ-29 только тогда, когда получит западные истребители от союзников для собственных нужд.

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