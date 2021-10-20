Стафилококк – у каждого десятого: в Минздраве проверили столовые в украинских школах и детсадах

Внеплановые проверки стартовали по всей Украине 11 октября / УНИАН

Каждый десятый работник столовой в школах и детсадах является носителем золотистого стафилококка. Такие данные озвучили в Минздраве по итогам восьми дней внезапных проверок.

Проверки прошли в более чем 3000 учебных заведениях, а работников-носителей стафилококка будут отстранять от работы до выздоровления, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Внеплановые проверки стартовали по всей Украине 11 октября

"Внезапные проверки прошли в 3 002 заведениях. Проверили 1 410 учреждений дошкольного образования, 1 477 учреждений общего среднего образования, 8 детских заведений оздоровления и отдыха, 77 интернатов, 30 других заведений", - отмечают в Минздраве.

Читайте такжеМассовое отравление в школе Хмельницкого: заболели 85 человек, ученики на дистанционкеСогласно результатам обследований, 940 работников являются носителями золотистого стафилококка. Из них:

422 человека – в детских садах;

455 – в школах;

55 – в интернатах;

3 – в детских заведениях оздоровления и отдыха;

5 – в пищеблоках других заведений.

Уточняется, что результаты еще 2 283 исследований ожидаются.

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Что такое и чем опасен золотистый стафилококк

Золотистый стафилококк — вид шаровидных грамположительных бактерий из рода стафилококков. Приблизительно 25—40 % населения являются постоянными носителями этой бактерии, которая может сохраняться на кожных покровах и слизистых оболочках верхних дыхательных путей. Бактерия может вызывать широкий диапазон заболеваний, начиная с лёгких кожных инфекций.

Ранее Главред писал, что в Хмельницком в одном из местных школ медики зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции.

Сообщалось, что заболели по меньшей мере 84 ученика (с первого по четвертый класс) и один взрослый. Все пациенты питались в школьной столовой. Впоследствии у них появилась многократная рвота, диарея, а также повышение температуры тела от 37 до 39 градусов. Предварительный диагноз — "пищевая токсикоинфекция, гастроэнтероколит".