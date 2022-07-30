Стальной Krab размажет врага: Польша готова передать Украине первые 8 мощных гаубиц

Самоходная артиллерийская установка Krab / УНИАН

Польша готова передать Украине первые 8 гаубиц AHS Krab, произведенные в рамках договора по поставкам оружия на сумму 630 млн долларов.

Польские боевые машины уже готовы к поставке. Об этом идет речь в сообщении издания Gazeta.pl.

Отмечается, что в рамках сделки с Украиной Польша изготовит для Вооруженных сил Украины на коммерческой основе 54 орудия.

Отметим, что ранее Варшава согласилась безвозмездно передать Украине еще 18 бронемашин AHS Krab.

AHS Krab

Артиллерийская установка имеет польскую лицензионную башню от британской САУ AS-90 со стволом калибра 155 мм и длиной 52 калибра.

На равнинной местности установка может развивать до 30 км/ч. Максимальная скорость движения САУ по дорогам с асфальтовым покрытием составляет 60 км/ч. Запас хода самоходной гаубицы на полных баках составляет 400 км.

Характеристики

Вес 48 тонн

Длина 12,05 м

Ширина 3,60м

Высота 3,00м

Обслуживание 5

Калибр 155 мм

Максимальная скорострельность - 6 выстрелов в минуту

Доступна стрельба сериями – САУ может выпустить 3 снаряда за 10 секунд

Максимальная дальность стрельбы – 40 км.

Ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины получают зенитные самоходные установки Gepard от Германии.

Украине передадут 15 единиц техники, пишут немецкие СМИ.

Читайте такжеБританские комплексы ПВО прикроют небо: ВСУ вооружили дальнобойными ЗРК Stormer

Читайте еще: