Стало известно, что нельзя будет купить в магазинах во время локдауна

Стало известно, чего нельзя будет купить в магазинах / УНИАН

В период январского коронавирусного локдауна (с 8 по 24 января 2021 года) в Украине Кабинет министров запретит супермаркетам / магазинам продажу ряда популярных товаров. В их числе ‒ лекарства, бытовая химия, одежда и пресса.

На это обратили внимание представители Американской торговой палаты в Украине. По их информации, согласно решению правительства, во время локдауна в магазинах запрещается торговля любыми товарами (кроме продуктов питания, лекарственных средств и изделий медицинского назначения, средств гигиены и связи, а также кормов, ветеринарных препаратов, семян и средств защиты растений).

Товары из других категорий можно будет купить лишь с доставкой на дом.

"С 8 января даже в супермаркетах будет запрещено продавать значительную часть товаров ежедневного потребления: бытовую химию и инструменты, одежда, прессу, лампочки, батарейки, детские товары для обучения", ‒ заявили в Американской торговой палате.

По словам представителей организации, такое требование Кабмина опасно ‒ поскольку чтобы его выполнить, множество торговых точек вынуждены будут частично либо полностью закрыться.

Читайте такжеКоронавирус пошел на спад: Степанов сделал заявление насчет январского локдауна

Напомним, ранее сообщалось: