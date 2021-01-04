Стало известно, что нельзя будет купить в магазинах во время локдауна

Выяснилось, что число товаров, которые Кабмин разрешает продавать в магазинах во время локдауна, достаточно невелико.
В период январского коронавирусного локдауна (с 8 по 24 января 2021 года) в Украине Кабинет министров запретит супермаркетам / магазинам продажу ряда популярных товаров. В их числе ‒ лекарства, бытовая химия, одежда и пресса.
На это обратили внимание представители Американской торговой палаты в Украине. По их информации, согласно решению правительства, во время локдауна в магазинах запрещается торговля любыми товарами (кроме продуктов питания, лекарственных средств и изделий медицинского назначения, средств гигиены и связи, а также кормов, ветеринарных препаратов, семян и средств защиты растений).
Товары из других категорий можно будет купить лишь с доставкой на дом.
"С 8 января даже в супермаркетах будет запрещено продавать значительную часть товаров ежедневного потребления: бытовую химию и инструменты, одежда, прессу, лампочки, батарейки, детские товары для обучения", ‒ заявили в Американской торговой палате.
По словам представителей организации, такое требование Кабмина опасно ‒ поскольку чтобы его выполнить, множество торговых точек вынуждены будут частично либо полностью закрыться.
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Напомним, ранее сообщалось:
- 9 декабря Кабмин принял решение о введении жесткого карантина в Украине на период с 8 по 25 января. Причиной такого решения власти назвали намерение не допустить второй волны эпидемии COVID-19 на территории страны.
- 12 декабря главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от коронавируса. Согласно программе, Украина гарантированно получит бесплатно 8 миллионов доз вакцины от COVID-19.