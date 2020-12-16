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Стало известно, какого политика украинцы ставят выше Зеленского

16 декабря 2020, 19:19
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Большинство украинцев преимущественно выражают недоверие ко всем политикам.

Разумков
Разумков вызывает симпатии украинцев / УНИАН

Спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову украинцы, как показал опрос, доверяют гораздо больше, чем президенту Владимиру Зеленскому.

Как свидетельствуют данные социологии, проведенной Центром Разумкова, граждане Украины с огромным недоверием относятся ко всем политикам, которых им предложили в опроснике.

В сравнении с другими, несколько лучше люди относятся к Дмитрию Разумкову (доверяют 35%, не доверяют — 52%), затем – к Виталию Кличко (соответственно 30% и 59,5%) и к Владимиру Зеленскому (соответственно 30% и 64%).

Отметим, уровень доверия к Разумкову превысил симпатии избирателей к главе государства.

Как известно, исследование проводилось с 4 по 9 декабря 2020 года, всего было опрошено 2018 совершеннолетних жителей подконтрольной Украине территории.

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Соцопросы в Украине

  • Исследование Центра Разумкова, проведенное в декабре, свидетельствует о том, что 42% респондентов назвали президента Владимира Зеленского главным разочарованием года. Пятого президента Петра Порошенко – который занял второе место – назвали разочарованием года 10% украинцев.

  • Согласно данным опроса Киевского международного института социологии, который проводился в октябре-ноябре, в Верховную Раду могли бы пройти 6 партий. Среди них – ОПЗЖ, Европейская Солидарность, Слуга народа, Батькивщина, Сила и честь, а также Радикальная партия.

Владимир Зеленский Центр Разумкова Дмитрий Разумков новости Украины
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