Стало известно, какого политика украинцы ставят выше Зеленского

Большинство украинцев преимущественно выражают недоверие ко всем политикам.
Спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову украинцы, как показал опрос, доверяют гораздо больше, чем президенту Владимиру Зеленскому.
Как свидетельствуют данные социологии, проведенной Центром Разумкова, граждане Украины с огромным недоверием относятся ко всем политикам, которых им предложили в опроснике.
В сравнении с другими, несколько лучше люди относятся к Дмитрию Разумкову (доверяют 35%, не доверяют — 52%), затем – к Виталию Кличко (соответственно 30% и 59,5%) и к Владимиру Зеленскому (соответственно 30% и 64%).
Отметим, уровень доверия к Разумкову превысил симпатии избирателей к главе государства.
Как известно, исследование проводилось с 4 по 9 декабря 2020 года, всего было опрошено 2018 совершеннолетних жителей подконтрольной Украине территории.
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Соцопросы в Украине
Исследование Центра Разумкова, проведенное в декабре, свидетельствует о том, что 42% респондентов назвали президента Владимира Зеленского главным разочарованием года. Пятого президента Петра Порошенко – который занял второе место – назвали разочарованием года 10% украинцев.
Согласно данным опроса Киевского международного института социологии, который проводился в октябре-ноябре, в Верховную Раду могли бы пройти 6 партий. Среди них – ОПЗЖ, Европейская Солидарность, Слуга народа, Батькивщина, Сила и честь, а также Радикальная партия.