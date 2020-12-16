Стало известно, какого политика украинцы ставят выше Зеленского

Разумков вызывает симпатии украинцев / УНИАН

Спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову украинцы, как показал опрос, доверяют гораздо больше, чем президенту Владимиру Зеленскому.

Как свидетельствуют данные социологии, проведенной Центром Разумкова, граждане Украины с огромным недоверием относятся ко всем политикам, которых им предложили в опроснике.

В сравнении с другими, несколько лучше люди относятся к Дмитрию Разумкову (доверяют 35%, не доверяют — 52%), затем – к Виталию Кличко (соответственно 30% и 59,5%) и к Владимиру Зеленскому (соответственно 30% и 64%).

Отметим, уровень доверия к Разумкову превысил симпатии избирателей к главе государства.

Как известно, исследование проводилось с 4 по 9 декабря 2020 года, всего было опрошено 2018 совершеннолетних жителей подконтрольной Украине территории.

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