Стало известно, на каком уровне госслужащие владеют украинским языком

Госслужащие сдали экзамен на определение уровня владения государственным языком / 24tv.ua

C начала проведения экзамена на определение уровня владения государственным языком его сдали уже 7 652 госслужащих. Результаты оказались хорошими.

Как сообщает Национальная комиссия по стандартам государственного языка, за первую неделю экзамен сдали 1228 человек, за вторую - 1660, за третью - 1878 , за четвертую - 2886.

Между тем, существует три уровня знания языка - начальный, средний и уровень, на котором человек свободно владеет государственным языком.

По результатам первого месяца государственные сертификаты начального уровня А1 - не получил ни один чиновник; А2 получили 3 человека; украинским языком на среднем уровне В1 владеют 29 человек; а на уровне В2 - 240 человек; свободно владеют украинским языком свыше 3000 человек.

Таким образом доля госслужащих, которые не сдали экзамен, не превышает и 2%.

При этом, Национальная комиссия по стандартам государственного языка отмечает, что тестовую часть экзамена автоматически проверяет компьютер, а остальную - экзаменаторы.

Экзамен для госслужащих на знание украинского языка - что об этом известно: