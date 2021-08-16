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Стало известно, на каком уровне госслужащие владеют украинским языком

16 августа 2021, 20:23

Сертификаты об уровне владения государственным языком получили 3412 человек.

квоты, украинский язык
Госслужащие сдали экзамен на определение уровня владения государственным языком / 24tv.ua

C начала проведения экзамена на определение уровня владения государственным языком его сдали уже 7 652 госслужащих. Результаты оказались хорошими.

Как сообщает Национальная комиссия по стандартам государственного языка, за первую неделю экзамен сдали 1228 человек, за вторую - 1660, за третью - 1878 , за четвертую - 2886.

Между тем, существует три уровня знания языка - начальный, средний и уровень, на котором человек свободно владеет государственным языком.

По результатам первого месяца государственные сертификаты начального уровня А1 - не получил ни один чиновник; А2 получили 3 человека; украинским языком на среднем уровне В1 владеют 29 человек; а на уровне В2 - 240 человек; свободно владеют украинским языком свыше 3000 человек.

Таким образом доля госслужащих, которые не сдали экзамен, не превышает и 2%.

При этом, Национальная комиссия по стандартам государственного языка отмечает, что тестовую часть экзамена автоматически проверяет компьютер, а остальную - экзаменаторы.

Экзамен для госслужащих на знание украинского языка - что об этом известно:

  • 16 июля в Украине стартовал новый этап реализации норм закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", целью которого является увеличение присутствия государственного языка в публичном пространстве и укрепление его статуса как государственного.
  • 19 июля в Украине чиновники начали сдавать первые экзамены на уровень владения украинским языком.
  • Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень заявил, что в этом году экзамен на знание украинского языка станет обязательным для всех претендентов на должность в органах государственной власти или местного самоуправления.
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