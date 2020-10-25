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Стало известно наказание активистки за то, что оголилась перед Зеленским

25 октября 2020, 16:30

Личность девушки уже установлена.

Задрала юбку перед Зеленским - стало известно наказание Fem-активистки
Задрала юбку перед Зеленским - стало известно наказание Fem-активистки / Скриншот

Стало известно, какое наказание ждет активистку Femen, которая устроила акцию, задрав юбку перед президентов Владимиром Зеленским.

На девушку составили админпротокол за мелкое хулиганство. Скорее всего ей грозит штраф или общественные/исправительные работы.

"Девушку задержали, доставили в Оболонское управление полиции. Правоохранители установили ее анкетные данные, и участковые офицеры полиции составили на нее административный протокол за мелкое хулиганство – статья 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях", – сообщила в комментарии УНИАН пресс-офицер Оболонского районного управления полиции в городе Киеве Диана Шутько.

Теперь девушка должна будет либо выплатить штраф (от трех до семи необлагаемых минимумов доходов), либо отправиться на общественные работы (от 40 до 60 часов). Есть еще один вариант – исправительные работы (от одного до двух месяцев, при этом придется отчислять 20% заработка) или административный арест (до пятнадцати суток).

Местные выборы в Украине 2020

  • 25 октября на всех подконтрольных Киеву территориях Украины (кроме некоторых контролируемых районов Донбасса) проходят местные выборы.
  • Украинцы избирают мэров городов, глав объединенных территориальных громад и депутатов всех уровней – сельских, поселковых, городских советов и их голов. Во избежание путаницы избирателям на участках раздают бюллетени разного цвета.
  • Следить за событиями на местных выборах в Украине вы можете по следующей ссылке.
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