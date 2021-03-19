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Стало известно, по кому ударили санкции против компаний-недропользователей

19 марта 2021, 21:40
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Введены санкции в отношении 19 компаний, которые проходят по делу компании Голден Деррик.

ставицкий
Эдуард Ставицкий / УНИАН

Совет национальной безопасности и обороны принял решение о вводе санкции в отношении 19 компаний, которые проходят по делу компании Голден Деррик (позже переименованной в ИСТ Юроуп Петролеум).

Ареста разрешений этих компаний на недропользование с прошлого года безрезультатно добивается в судах Офис генпрокурора, пишет Интерфакс-Украина.

В сообщении подчеркивается, что ИСТ Юроуп Петролеум связывают с бывшим министром энергетики Эдуардом Ставицким, который занимал этот пост во времена Виктора Януковича.

Эдуард Ставицкий: в 2007—2010 годах — председатель правления Национальной акционерной компании Недра Украины. С 2010 года по 2012 год — председатель Государственной службы геологии и недр Украины. В 2012 году — министр экологии и природных ресурсов Украины. С 2012 года по 2014 год — министр энергетики и угольной промышленности Украины. В 2014 году покинул Украину и переехал в Израиль, получив, являясь этническим евреем, гражданство этой страны. По некоторым данным Ставицкий сменил фамилию на Розенберг.

Санкции против Эдуарда Ставицкого:

  • 6 марта 2014 года ЕС ввел санкции в виде замораживания активов против экс-президента Виктора Януковича и чиновников времена его президентства за злоупотребление государственными финансами и нарушение прав человека.
  • В 2020 году ЕС решил снять санкции с экс-премьер-министра Николая Азарова и бывшего министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.

СНБО санкции Эдуард Ставицкий
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