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ЕС пошел на поводу у Азарова и Ставицкого

7 марта 2020, 06:04

Они находились под европейскими санкциями с 2014 года.

Азаров
Николай Азаров больше не в санкционном списке ЕС / УНИАН

Европейский союз официально снял санкции против бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого.

Соответствующее решение опубликовано в Официальном журнале ЕС – теперь оно вступило в силу.

Азаров и Ставицкий находились под европейскими санкциями с 2014 года за хищение государственных средств Украины или злоупотребление служебным положением.

На данный момент в санкционном списке ЕС остаются десять бывших украинских топ-чиновников:

  • Виктор и Александр Януковичи;
  • Виталий Захарченко;
  • Виктор и Артем Пшонки;
  • Виктор Ратушняк;
  • Сергей Курченко;
  • Дмитрий Табачник;
  • Сергей Арбузов;
  • Александр Клименко.

Санкции против них продлены на один год - до 6 марта 2021 года.

Как сообщал Главред, послы ЕС приняли решение продлить санкции в отношении 175 физических и 44 юридических лиц РФ в связи с незаконной аннексией Крыма.

Ранее в США в очередной раз заявили, что не отменят антироссийские санкции, пока РФ не выйдет из Крыма. По словам постпреда США, при ОБСЕ Джеймса Гилмора, Вашингтон сохранит и санкции в отношении Восточной Украины.

Николай Азаров Эдуард Ставицкий санкции Евросоюз новости Украины и мира
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