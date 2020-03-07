ЕС пошел на поводу у Азарова и Ставицкого

Они находились под европейскими санкциями с 2014 года.
Европейский союз официально снял санкции против бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого.
Соответствующее решение опубликовано в Официальном журнале ЕС – теперь оно вступило в силу.
Азаров и Ставицкий находились под европейскими санкциями с 2014 года за хищение государственных средств Украины или злоупотребление служебным положением.
На данный момент в санкционном списке ЕС остаются десять бывших украинских топ-чиновников:
- Виктор и Александр Януковичи;
- Виталий Захарченко;
- Виктор и Артем Пшонки;
- Виктор Ратушняк;
- Сергей Курченко;
- Дмитрий Табачник;
- Сергей Арбузов;
- Александр Клименко.
Санкции против них продлены на один год - до 6 марта 2021 года.
Как сообщал Главред, послы ЕС приняли решение продлить санкции в отношении 175 физических и 44 юридических лиц РФ в связи с незаконной аннексией Крыма.
Ранее в США в очередной раз заявили, что не отменят антироссийские санкции, пока РФ не выйдет из Крыма. По словам постпреда США, при ОБСЕ Джеймса Гилмора, Вашингтон сохранит и санкции в отношении Восточной Украины.