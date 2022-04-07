Стартовала третья волна мобилизации, отменили весенний призыв срочников

Весенний призыв на срочную службу в 2022 году в Украине не будут проводить / Фото instagram.com/zelenskiy_official

Призыв на срочную службу в украинскую армию в апреле-июне 2022 года не будет проводиться, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

В 2022 году не будет проводиться весенний призыв на срочную военную службу в ВСУ и другие воинские формирования.

СВ связи с военной агрессией РФ и с целью обеспечения обороны государства, поддержания боевой и мобилизационной готовности ВСУ и других военных формирований указом президента Украины от 24 февраля 2022 года № 69/2022 О всеобщей мобилизации в государстве объявлена всеобщая мобилизация.

В то же время во время проведения в Украине общей мобилизации, комплектования вакантных должностей в ВСУ и других военных формированиях осуществляется за счет поступления военнообязанных и резервистов.

"Таким образом, потребности в проведении очередного призыва граждан Украины на срочную военную службу в апреле-июне 2022 нет", - говорится в сообщении.

Стартовала третья волна мобилизации

В ВСУ будут призывать резервистов, окончивших военные кафедры.

Во время третьей волны мобилизации призыва подлежат граждане, принадлежащие к мобилизационному резерву - то есть, окончившие военные кафедры вузов как офицеры запаса и те, кого не призвали во время предыдущих мобилизационных волн.

Война России против Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал заявление, согласно которому Россия по-прежнему будет пытаться захватить Украину военным путем. Сейчас российские войска работают над перегруппировкой своих подразделений. В ближайшие недели они могут продвинуться на восточном и южном направлениях. Они осуществят попытку захватить все районы Донбасса.

Президент Зеленский сказал, что Украина готовится к наступлению России на восток. Оккупанты стягивают большое число войск и техники в направлении Донбасса и Харькова. По его словам, санкции против Москвы не останавливают военную агрессию Кремля, поэтому их следует усилить.

Советник главы ОП Алексей Арестович рассказал о том, что РФ стала применять авиацию в основном на Донбассе. На остальной территории Украины россияне стали опасаться задействовать авиацию, поскольку против нее эффективно работает украинская система противовоздушной обороны.

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