"Статистика страшнее той, какую вы читаете": Голубовская рассказала, как диагностируют COVID-19

Ольга Голубовская объяснила, почему больных коронавирусом в Украине больше / facebook.com/ogolubovska

Коронавирус-статистика в Украине отстает от реальной, а больных намного больше. Об этом заявила инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская.

"На самом деле реальная статистика страшнее той, какую вы читаете. Потому что огромное количество людей, особенно с легкими и средне-тяжелыми симптомами, сейчас лечатся дома, их даже не фиксируют", - отметила Голубовская в комментарии "Фактам".

По ее словам, у медиков до сих пор огромная проблема поставить диагноз человеку, у которого негативный ПЦР.

"В инфекционной патологии есть понятие "определение случая заболевания". Потому что мы не ставим диагноз по ПЦР. ПЦР, серологические исследования, исследования на антиген и любые другие — это те исследования, которые подтверждают наш диагноз, но не исключают его ни в коем случае. Мы с вами знаем по разным публикациям, что ПЦР от 15 до 30 процентов может быть ложно-отрицательным, но это не значит, что человек не болен коронавирусом", - пояснила инфекционист.

Читайте такжеОт ПЦР-теста до выздоровления: врач раскрыл алгоритм действий при коронавирусеГолубовская отметила, что при определении диагноза учитывается эпидемиологическая обстановка, контакты, в том числе семейные, изменения на КТ и прочее.

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"А у нас до сих пор люди с явным ковидом (например, семейная вспышка), но у кого-то ПЦР негативный — и им не ставят диагноз. Более того, Национальная служба здоровья не выплачивает деньги в стационары за ПЦР-отрицательные случаи заболевания. А их может быть до трети от общего количества. Поэтому, конечно, официальная статистика отстает", - считает инфекционист.

Также Голубовская усомнилась в том, что в статистику попадают данные частных клиник.

Отметим, что по состоянию на утро четверга, 18 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 20 591 жителя страны. В том числе заболели 1478 детей и 377 медработников. За минувшие 24 часа были госпитализированы 3 907 человек; летальных случаев - 752; выздоровели 19 633 человека.

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