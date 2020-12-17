Степанов уточнил, сколько денег нужно на вакцинацию украинцев от COVID-19

Максим Степанов / УНИАН

Руководитель украинского Минздрава Максим Степанов заявил о том, что в стране в будущем году на вакцинацию от коронавируса COVID-19 выделят 2,6 млрд гривен.

Об этом чиновник заявил во время онлайн-брифинга 17 декабря. По мнению Степанова, вышеуказанная сумма недостаточна и на вакцинацию от COVID-19 в Украине нужно гораздо больше денег.

Как говорит Степанов, для финансирования вакцинации у Кабмина страны есть определенная, четко рассчитанная сумма, которую необходимо заложить в государственный бюджет на 2021 год.

"Это 15,1 млрд гривен, но пока в бюджете 2021 на вакцинацию выделено 2,6 млрд гривен", ‒ говорит чиновник.

По словам главы Минздрава, поскольку суммы в 2,6 миллиарда недостаточно, то в ведомстве в экстренном порядке ищут источники дополнительных средств. В ходе проведения соответствующих консультаций с правительством и экспертами, в Минздраве пришли к определенному решению.

"Мы можем аккумулировать на приобретение вакцин до 2,3 млрд гривен, например, за счет экономии лекарственных средств", ‒ подытожил Степанов.

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Вакцинация от коронавируса в Украине: