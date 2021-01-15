Стоит ли окунаться в прорубь на Крещение: в ПЦУ дали ответ

ПЦУ высказалась об обряде погружения в воду на Крещение / УНИАН

Погружение в воду на Крещение не поможет смыть с себя грехи, и точно не будет способствовать духовному очищению, сообщается на официальной странице Православной церкви Украины в Facebook.

В ПЦУ уточнили, что не существует ни одного церковного предписания, которое бы свидетельствовало о необходимости ныряния в прорубь в день Великого освящения. Соответствующей традиции придерживаются только прихожане эллинистических церквей. В Украине этот обычай стал распространенным в конце 1990-х – в начале 2000 годов.

Исследователи украинского народа утверждают, что вышеуказанная манера поведения является олицетворением неких мифов или модной привычкой. Массовые купания скорее демонстрируют народные верования в определенные предрассудки. Впрочем, говорят церковники, купание в проруби никоим образом не заменит Таинств Исповеди или Причастия. Несмотря на то, освященная вода таки обладает благодатными свойствами, если приматы ее с верой, – отмечается в сообщении.

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ПЦУ настаивает, что не стоит путать христианскую суть праздника Крещения с суеверием и популярными тенденциями. Не торопитесь просить священнослужителей окропить Вас как можно большим количеством воды. Также не нуждается делать большие запасы святой воды (в бидоны или канистры). Помните, Господня благодать не измеряется количеством освященной воды.

Запретов относительно ныряния в воду 19 января нет, но лучше не превращать этот обычай на повод к гордости или злоупотребления алкоголем, чтобы согреться после резкого переохлаждения организма.