УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Страх в Счастливом: СМИ рассказали об убийстве девочки на Херсонщине

14 марта 2021, 20:07
Прослушать новость
Остановить

У местных пришло осознание, что убийца свой и он где-то рядом.

Тело погибшей нашли в заброшенном сарае / hr.npu.gov.ua

Погибшая жительница села Счастливое Херсонской области 7-летняя Маша Борисова жила в двухэтажке на окраине.

Там нет детских площадок, но есть много пространства. Дети бегают где хотят, взрослые не волнуются, потому что хорошо видят их из окон домов, говорится в материале ТСН.

Последний раз девочку видели якобы на остановке на краю села, это 500 метров от ее дома. К ней, взяв след, привела и служебная собака.

В сюжете говорится, что в роковое время мимо села прошли только два автобуса. Полицейские опросили водителей и пассажиров, но девочки никто не видел. И версий было много: ее мог похитить кто-то на машине, ребенок мог убежать, потеряться и стать жертвой преступления. В полиции не исключали никакой.

Девочка, как выяснила экспертиза, погибла в день исчезновения. Тело подбросили через четверо суток. Все это время село было в осаде полиции, на въездах-выездах дежурили патрули. И привезти издалека мешок вряд бы смогли. Пришло осознание, что убийца свой и он где-то рядом.

Селом расползаются догадки, подозрения и страх. Детей на улице не пускают. Ребенка хоронили всем селом 13 марта.

Читайте такжеВсплыли зловещие детали в деле об убийстве девочки на Херсонщине

Убийство Маши Борисовой в Херсонской области:

  • 7-летняя школьница Мария Борисова исчезла 7 марта в селе Счастливое Алешковского района Херсонской области.
  • Однако пропажу ребенка мать заметила только вечером этого дня. Сначала родители искали ребенка самостоятельно, а затем обратились в полицию. К поискам привлекли кинологов и несколько волонтерских отрядов.
  • Правоохранители рассматривали несколько версий произошедшего - не исключая, что девочка могла сама сбежать из дома и что ее могли похитить.
  • 11 марта полицейские обнаружили в селе Счастливом бездыханное тело школьницы Марии Борисовой.
новости Херсона Маша Борисова
Сейчас вы просматриваете новость «Страх в Счастливом: СМИ рассказали об убийстве девочки на Херсонщине». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
На Херсонщине рассказали о подозреваемых в убийстве ребенка – СМИНа Херсонщине рассказали о подозреваемых в убийстве ребенка – СМИ Всплыли зловещие детали в деле об убийстве девочки на ХерсонщинеВсплыли зловещие детали в деле об убийстве девочки на Херсонщине После похорон убитой девочки на Херсонщине порезал вены односельчанинПосле похорон убитой девочки на Херсонщине порезал вены односельчанин В Сети указали на нестыковки в деле о гибели ребенка на ХерсонщинеВ Сети указали на нестыковки в деле о гибели ребенка на Херсонщине На Херсонщине нашли мертвой пропавшую школьницуНа Херсонщине нашли мертвой пропавшую школьницу

Последние новости

20:41
В Харькове заявили о критической ситуации и коллапсе из-за COVID-19
20:30
Google обвинили в слежке за пользователями в режиме "инкогнито"
20:27
"Женщина-дирижер стала Трампом": в Николаеве восстали против мемориальной доски
20:17
Задержан подозреваемый в убийстве ребенка в Херсонской области Видео
20:07
Страх в Счастливом: СМИ рассказали об убийстве девочки на Херсонщине Видео
Реклама
19:56
Дорофеева сделала откровенное заявление о Голосе страны Видео
19:37
Синоптик составил детальный прогноз погоды на апрель Видео
19:27
Новая игра про Чужих обзавелась зрелищной геймплейной демонстрацией Видео
19:23
Обострение на Донбассе: в результате обстрела боевиков ранен боец ВСУ Видео
19:20
Заря Динамо 0:2 – подопечные Луческу победили в центральном матче тура Видео
18:59
Появились хорошие новости для всех фанатов серии Age of Empires Видео
18:52
В Британии предсказали исход возможной войны с Россией
18:47
У Зеленского рассказали, как вырастут цены в 2021 году Видео
18:43
В Генштабе раскрыли планы о начале войны после захвата Крыма РФ Видео
17:58
Украинская студия Frogwares запустила распродажу игр о Шерлоке Холмсе Видео
17:56
Украинцев предупредили об угрозе лишения субсидий и назвали причины Видео
17:43
В Крыму самое популярное озеро оказалось на грани исчезновения Видео
16:58
Стало известно о новых проблемах с вакцинацией препаратом AstraZeneca Видео
16:57
В Украине резко взлетят цены на гречку Видео
16:53
Поздравления на Прощенное воскресенье друзьям и родным – открытки, стихи и проза Видео
Реклама
16:37
Crusader Kings 3, Stellaris и другие – что ждёт игры Paradox в будущем Видео
16:36
Украина скатилась на дно рейтинга по числу привитых от COVID-19 Видео
16:34
В Украине построят первый автобан: Шмыгаль рассказал, где именно
16:24
Доктор объяснил, как "доиграться" до воспаления легких Видео
16:22
Великий пост 2021: меню и рецепты на первую неделю Видео
15:48
Авторы God of War разрабатывают совершенно новый проект: что известно Видео
15:47
СМИ раскопали новые факты о семье убитой девочки на Херсонщине Видео
15:35
Коронавирус опять атакует Италию: в половине регионов вводят локдаун Видео
15:35
Украину накроет волна холода с мокрым снегом и резким ветром – синоптик Видео
15:16
Модные ошибки, которые допускают с юбками почти все женщины Видео
14:56
В Слуге народа рассказали, когда Рада отменит переход на летнее время Видео
14:50
Десятки хитов компании Bethesda пополнили библиотеку Xbox Game Pass Видео
14:43
Убийство Маши Борисовой: активист раскрыл подробности о круге подозреваемых Видео
14:34
Вице-президент ЕК заявил, что Северный поток-2 не нужен Европе Видео
14:24
В США рассказали о подготовке нового санкционного удара по РФ Видео
14:11
Techland впервые за долгое время поделилась новостями о Dying Light 2 Видео
14:02
Эксперт спрогнозировал, кто может возглавить Кабмин вместо Шмыгаля
13:19
Встречайте Century: Age of Ashes – бесплатный онлайн шутер с драконами Видео
13:04
Модные короткие женские стрижки для круглого лица 2021 Фото
12:52
SpaceX осуществила рекордный запуск в космос ракеты Falcon 9 Видео
Реклама
12:33
Создатели Dirt выпустят для iOS и Android гонки с консольной графикой Видео
12:23
После похорон убитой девочки на Херсонщине порезал вены односельчанин Видео
12:11
Больницы забиты COVID-пациентами в девяти регионах Украины Видео
12:01
Гороскоп на 14 марта для всех: неоценимая услуга и ценная потеря Видео
11:42
Джонсон заговорил о кибервойне и готовит мощный удар по врагам Лондона Видео
11:39
Эксперт подсчитал, во сколько обойдется украинцам отмена летнего времени Видео
11:34
В Киеве после потепления рухнет температура – синоптик Видео
10:40
Эксперт сказал, потянет ли Украина Донбасс
10:07
Появление Центра по борьбе с дезинформацией - тревожный знак для Украины мнение
10:05
В России назвали условие для большой войны на Донбассе Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять