Страх в Счастливом: СМИ рассказали об убийстве девочки на Херсонщине

Тело погибшей нашли в заброшенном сарае / hr.npu.gov.ua

Погибшая жительница села Счастливое Херсонской области 7-летняя Маша Борисова жила в двухэтажке на окраине.

Там нет детских площадок, но есть много пространства. Дети бегают где хотят, взрослые не волнуются, потому что хорошо видят их из окон домов, говорится в материале ТСН.

Последний раз девочку видели якобы на остановке на краю села, это 500 метров от ее дома. К ней, взяв след, привела и служебная собака.

В сюжете говорится, что в роковое время мимо села прошли только два автобуса. Полицейские опросили водителей и пассажиров, но девочки никто не видел. И версий было много: ее мог похитить кто-то на машине, ребенок мог убежать, потеряться и стать жертвой преступления. В полиции не исключали никакой.

Девочка, как выяснила экспертиза, погибла в день исчезновения. Тело подбросили через четверо суток. Все это время село было в осаде полиции, на въездах-выездах дежурили патрули. И привезти издалека мешок вряд бы смогли. Пришло осознание, что убийца свой и он где-то рядом.

Селом расползаются догадки, подозрения и страх. Детей на улице не пускают. Ребенка хоронили всем селом 13 марта.

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Убийство Маши Борисовой в Херсонской области: