В Украине с 1 июля вырос размер страховых выплат: кому и сколько могут выплатить

В связи с повышением прожиточного минимума для трудоспособных лиц Фонд социального страхования Украины принял решение о повышении единовременных страховых пособий лицам, пострадавшим на производстве либо их родственникам с 1 июля.
Об этом сообщили в пресс-службе фонда.
В Фонде отмечают, что с 1 июля выросла сумма единовременных пособий украинцам, которые пострадали вследствие несчастных случаев на производстве или во время выполнения своих профессиональных обязанностей. Право на получение таких выплат имеют также члены их семей и иждивенцы в случае смерти опекуна.
Страховые выплаты 2020 - кто получит
- Пострадавшие вследствие несчастного случая на производстве в зависимости от степени потери трудоспособности могут получить максимально до 37 349 гривен (до этого – 35 734 грн)
- Семья потерпевшего в случае его смерти может получить 219 700 гривен (до этого – 210 200 грн)
- Иждивенцу в случае смерти потерпевшего могут выплатить 43 940 грн (до этого – 42 040 грн)
Напомним, с 1 июля в Украине в связи с повышением прожиточного минимума выросла минимальная пенсия.
Автор: Андрей Ганжа