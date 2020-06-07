Кровавая резня в Фастове: пьяный мужчина убил троих человек

В Фастове в результате стрельбы погибло три человека / Фото pixabay.com

В Киевской области в городе Фастов мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил резню. В результате двое мужчин и женщина скончались на месте, еще одну женщину – госпитализировали.

Об этом сообщило издание УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Инцидент произошел 7 июня после 16.00.

Нападающего задержали. Ему около 28 лет. По предварительной данным, он был пьян.

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"В Фастове на территории частного дома мужчина нанес ножевые ранения двум женщинам и двум мужчинам. В результате двое мужчин и женщина скончались на месте, а еще одну женщину госпитализировали", – сообщило издание.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, а также устанавливают личности потерпевших.

Напомним, в пятницу утром, 29 мая, в Броварах Киевской области произошла стрельба во время массовых стычек. По предварительной информации, возник конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. Работники местной полиции на месте происшествия задержали 10 человек с оружием.