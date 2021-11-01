Стрелял в дичь, а попал в подростка: на Виннитчине охотник подстрелил гулявшего мальчика

На Винничине охотник подстрелил мальчика / vn.npu.gov.ua

В воскресенье, 31 октября, в Винницкой области произошел серьезный инцидент – охотник ранил из гладкоствольного ружья 14-летнего подростка. Его госпитализировали в ближайшую больницу с непроникающим огнестрельным ранением грудной клетки и головы.

Как информирует пресс-служба областной полиции, проведя первоочередные мероприятия, пообщавшись с молодым человеком, установили, что ранение потерпевший получил в результате рикошета заряда дроби во время охоты 26-летнего односельчанина на пернатую дичь.

В полиции добавили, что телесные повреждения мальчик получил во время прогулки с собакой вблизи водоема за пределами села, где охотился мужчина.

"Сотрудники полиции установили, что ранение пострадавший получил в результате рикошета заряда дроби во время охоты 26-летнего односельчанина на пернатую дичь. Зарегистрированное оружие у охотника изъято", – говорится в сообщении.

Зарегистрированное оружие у охотника изъято. Такое уголовное правонарушение карается лишением свободы сроком до двух лет.

Зарегистрированное оружие у охотника изъято / vn.npu.gov.ua

Напомним, в начале сентября СМИ писали, что в одной из школ Полтавы 19-летняя девушка из арбалета ранила двух учителей. Следствию задержанная рассказала, что к стрельбе ее подтолкнул сон. Вроде она имела кого-то убить. Правда, следователи до сих пор ждут результатов экспертиз – была ли злоумышленница под действием алкоголя, наркотиков и вообще психически здоровая.