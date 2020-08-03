"Бомба в сумке": сотрудница банка из БЦ Леонардо рассказала, о чем говорила с террористом

Наталья Чучупак заявила, что Каримов не показывал взрывное устройство / скриншот видео

Террорист Сухроб Каримов прибыл в офис Универсал Банка, после чего потребовал вызвать полицию и журналистов. Вначале он вел себя агрессивно, однако позже заложнице удалось стабилизировать психологическую ситуацию.

Об этом рассказала сотрудница банка Наталья Чучупак, ставшая заложницей Каримова.

По ее словам, главным требованием Каримова был вызов журналистов и сотрудников правоохранительных органов. Оказалось, что 40 тысяч гривен он на самом деле не требовал.Читайте также"Миром должен управлять один человек": о чем говорил террорист Каримов

"Он сказал, что у него в сумке – бомба", - рассказала девушка, отметив, что деньги террористу были не нужны. Она поверила Каримову на слово, тогда как возможное наличие взрывчатки террорист не демонстрировал.

Также Наталья заявила, что первое время террорист вел себя агрессивно, однако позже ей удалось войти к нему в доверие.

"Сначала он был поагрессивнее…потом разговаривали о погоде, о звездах, о природе, о животных", - добавила Чучупак.

Как выяснилось позже, на самом деле никакой бомбы у Сухроба Каримова не было.Читайте также"Им плевать на народ, относятся к людям, как к скоту": стало известно, что террорист говорил о Зеленском и власти

Напомним, сотрудникам удалось нейтрализовать террориста Каримова. Его вывели из здания бизнес-центра и повезли в офис Службы безопасности Украины.