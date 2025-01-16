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"Сумасшедшие могут сделать что угодно": применит ли РФ ядерку в 2025 году

Анна Ярославская
16 января 2025, 03:54
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Использование ядерного оружия Москве ничего не даст, считает Виктор Ягун.
Виктор Ягун, Путин, ядерное оружие
Ягун оценил вероятность применения ядерного оружия Россией в 2025 году / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/yagunv, ua.depositphotos.com, скриншот

Кратко:

  • Спрогнозировать действия Кремля сложно
  • Использование ядерки Москве ничего не даст
  • Оккупанты уже "выстрелили себе в ногу", подорвав Каховскую ГЭС

Бывший заместитель главы СБУ, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун уверен, что страна-агрессор Россия не применит ядерное оружие. В противном случае это спровоцирует её развал.

"Россия сегодня полностью контролируется Китаем, и Москва получила чёткий месседж от Китая и Индии о том, что, если РФ пойдёт на использование ядерного оружия против неядерной страны, это будет последним, что она сделает", - сказал Ягун во время чата на Главреде.

При этом он считает, что "сумасшедшие могут сделать что угодно". Ярким примером является подрыв российской армией Каховского водохранилищ: взорвав его, оккупанты "выстрелили себе в ногу".

"Таким образом они сделали всё, чтобы не пошла вода в Крым, чтобы встала Запорожская АЭС, чтобы Херсонская и Запорожская области превратились в пустыню – все проблемы от подрыва плотины Каховского водохранилища сейчас у них, на оккупированных территориях. После такого мне сложно прогнозировать действия россиян", - сказал Ягун.

По его словам, использование ядерного оружия Москве ничего не даст.

"В стратегическом смысле это вообще будет какой-то идиотизм. Конечно, для нас это будет трагедией и ужасом, который будет храниться в веках, но это будет последнее, что Россия сможет сделать", - резюмировал он.

Ядерное оружие, страны с ядерным оружием инфографика
Список стран, имеющих ядерное оружие / Инфографика: Главред

Смотрите видео разговора с генерал-майором запаса СБУ Виктором Ягуном:

Применения ядерного оружия Россией

Как сообщал сообщал Главред, Россия могла применить ядерное оружие против Украины. От этого, вероятно, Путина удержал Китай. Об этом в интервью Financial Times рассказал государственный секретарь США Энтони Блинкен.

По данным Sky News, Москва рассматривает новый опасный план. Россия готова возобновить ядерные испытания впервые с советских времен.

Президент Владимир Зеленский признался, пугают ли его угрозы Путина. По словам главы государства, мир не достаточно жестко реагирует на ядерную угрозу со стороны РФ.

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Кто такой Виктор Ягун

Виктор Ягун – украинский военный, гражданский активист, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под предводительством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

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