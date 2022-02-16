Сумма инвестиций Метинвеста в модернизацию производства превысила $11 миллиардов

Фото: Метинвест

Метинвест по итогам 2021 года за 16 лет работы инвестировал в модернизацию производства более 11 млрд долларов. В прошлом году Метинвест завершил несколько крупных инвестиционных проектов, среди которых — ввод в эксплуатацию комплексов циклично-поточной технологии на Северном и Ингулецком ГОКах, сообщили в пресс-службе компании.

В 2021 году Группа инвестировала не только в собственное производство. В Мариуполе началось строительство Метинвест Политехники – первого в Украине негосударственного ультрасовременного технического университета. В новом вузе, на строительство и запуск которого будет направлено более 30 млн евро, внедрят технологии ведущих мировых производителей. Метинвест Политехника станет новым стандартом качественного образования в стране, которое будет бесплатным для украинцев.

Также в прошлом году Группа запустила масштабный проект строительства нового цеха по производству холоднокатаного проката, оцинкованного и окрашенного рулона на ММК им. Ильича. Общие инвестиции в проект превысят 1 млрд долларов. Проект позволит заместить более 1 млн тонн импорта высококачественным отечественным продуктом.

Ещё один крупный экологический проект 2021 года – реконструкция с новым строительством газоочистных установок литейных дворов и бункерной эстакады доменной печи №5 на ММК им. Ильича.

Среди крупнейших реализованных инвестпроектов – строительство машины непрерывного литья заготовок №4, реконструкция газоочисток агломерационной фабрики и листопрокатного стана 1700 на ММК им. Ильича, а также модернизация обогатительной фабрики Центрального ГОКа, который начал производство железорудного концентрата и окатышей для технологии прямого восстановления железа (технология DRI).

За 16 лет своей работы Метинвест вместе с ассоциированными и совместными предприятиями перечислил в бюджеты всех уровней Украины более 217 млрд грн налоговых отчислений, из которых только в 2021 году – рекордные 52,7 млрд грн. Эти налоги дали возможность поддержать ослабленную коронакризисом экономику страны и городов, где работают предприятия Группы.