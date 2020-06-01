УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Омбудсмен Кулеба предложил запретить в Украине суррогатное материнство для иностранцев

1 июня 2020, 17:13

Уполномоченный по правам детей Николай Кулеба высказался по поводу недавних скандалов с суррогатными матерями в Украине.

Кулеба
Детский омбудсмен Николай Кулеба / УНИАН

В Украине гражданам иностранных государств необходимо на законодательном уровне запрещать пользоваться услугами суррогатных матерей. Именно такого мнения придерживается украинский уполномоченный по правам детей Николай Кулеба.

Соответствующее заявление он сделал в понедельник, 1 июня 2020 года, в рамках тематического брифинга. Как утверждает Кулеба, подавляющее большинство младенцев, которых рожают украинские суррогатные матери, вывозятся за пределы Украины.

Читайте такжеУкраина попала в скандал из-за 46 суррогатных младенцев в отеле"Для иностранных пар нужно этот рынок закрывать. В отношении украинских пар, нужно это обсуждать, дискутировать, тогда мы можем говорить об упорядочении этой деятельности. Если говорить о тех детях, которые рождаются от суррогатных мам, то больше 80% ‒ дети, которые уходят за границу", ‒ сказал он.

Кроме того, как отмечает Кулеба, в большинстве государств мира суррогатное материнство категорически запрещено (поскольку в таком случае младенцы становятся товаром купли-продажи).

Напомним, ранее Николай Кулеба спровоцировал скандал ‒ когда на своей странице в социальной сети Facebook написал пост о рисках суррогатного материнства. "Есть случаи, когда семьи – фиктивные, когда "супругами" могут оказаться и гомосексуальные пары, и насильники", ‒ говорилось в тексте.

В отчет уполномоченный парламента по правам человека Людмила Денисова раскритиковала Кулебу и призвала его немедленно принести публичные извинения из-за распространения языка вражды (в адрес представителей ЛГБТ-сообщества).

Николай Кулеба суррогатное материнство дети Людмила Денисова
Сейчас вы просматриваете новость «Омбудсмен Кулеба предложил запретить в Украине суррогатное материнство для иностранцев». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

17:58
Сами виноваты: в украинском учебнике решили оправдать воров и насильников
17:54
В Одессе поймали школьницу, распространявшую детское порно
17:44
Полицейские в Миннеаполисе обстреляли журналистов – видео
17:13
Омбудсмен Кулеба предложил запретить в Украине суррогатное материнство для иностранцев
17:05
Ветер Любви 2 сезон - что было в 65 и 66 серии 01-06-2020
16:50
Шмыгаль рассказал, когда и сколько Украина получит денег от МВФ
16:49
ДТЭК Ахметова своими тарифными аппетитами потопит Зеленского – Войцицкая
16:48
Баллон с землей и мелкие нарушения: появились подробности о "минере" моста Метро Видео
16:46
В головном мозге больного коронавирусом медики выявили изменения Видео
16:25
Отстраненного за перестрелку в Броварах главкопа Виннитчины перевели на высокий пост
16:22
ТОП-5 полезных качеств молока от Юлии Панковой
16:20
"У нас нет Зеленских": Лукашенко накануне выборов в Беларуси заговорил о майдане Видео
16:10
"Повторяется министр": в Сети пояснили, зачем минировали мост Метро Видео
16:08
Песков объяснил, чего не хватает диалогу Путина и Зеленского Видео
15:58
У Авакова рассказали, что будет с минером моста Метро в Киеве
15:54
Укрзализныця начала продавать билеты в плацкарт: список поездов
15:53
IT-специалисты рассказали о правилах безопасности детей в соцсетях
15:38
Скандал вокруг "пленок Байдена": Зеленский сделал громкое заявление Видео
15:25
Минер моста Метро в Киеве задержан - видео Видео
15:24
Посевной календарь на июнь 2020 – таблица, видео и нужные советы Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять