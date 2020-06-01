Омбудсмен Кулеба предложил запретить в Украине суррогатное материнство для иностранцев

Детский омбудсмен Николай Кулеба / УНИАН

В Украине гражданам иностранных государств необходимо на законодательном уровне запрещать пользоваться услугами суррогатных матерей. Именно такого мнения придерживается украинский уполномоченный по правам детей Николай Кулеба.

Соответствующее заявление он сделал в понедельник, 1 июня 2020 года, в рамках тематического брифинга. Как утверждает Кулеба, подавляющее большинство младенцев, которых рожают украинские суррогатные матери, вывозятся за пределы Украины.

Читайте такжеУкраина попала в скандал из-за 46 суррогатных младенцев в отеле"Для иностранных пар нужно этот рынок закрывать. В отношении украинских пар, нужно это обсуждать, дискутировать, тогда мы можем говорить об упорядочении этой деятельности. Если говорить о тех детях, которые рождаются от суррогатных мам, то больше 80% ‒ дети, которые уходят за границу", ‒ сказал он.

Кроме того, как отмечает Кулеба, в большинстве государств мира суррогатное материнство категорически запрещено (поскольку в таком случае младенцы становятся товаром купли-продажи).

Напомним, ранее Николай Кулеба спровоцировал скандал ‒ когда на своей странице в социальной сети Facebook написал пост о рисках суррогатного материнства. "Есть случаи, когда семьи – фиктивные, когда "супругами" могут оказаться и гомосексуальные пары, и насильники", ‒ говорилось в тексте.

В отчет уполномоченный парламента по правам человека Людмила Денисова раскритиковала Кулебу и призвала его немедленно принести публичные извинения из-за распространения языка вражды (в адрес представителей ЛГБТ-сообщества).