"Свобода должна быть вооружена не хуже, чем тирания": Зеленский рассказал, о чем говорил с Байденом

Байден и Зеленский провели телефонный разговор / коллаж Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел длительный телефонный разговор с главой Белого дома Джо Байденом.

В ходе беседы украинский лидер отметил необходимость усиленной военной помощи, поскольку в противостоянии российской агрессии наступил переломный момент, рассказал Зеленский во время обращения вечером 30 марта.

Во время общения с Байденом президент Украины поблагодарил Соединенные Штаты за новый пакет гуманитарной помощи в размере 1 миллиарда долларов и дополнительные 500 миллионов долларов прямой бюджетной поддержки.

В разговоре с американским президентом Зеленский отметил, что именно сейчас – переломный момент в войне, которую развязала Россия. Он откровенно сказал Байдену, что именно сейчас необходимо Украине.

"Если мы хотим бороться за свободу вместе, то тогда мы просим у наших партнеров... А если мы реально боремся за свободу и защиту для демократий вместе, то мы имеем право требовать помощи в этот переломный непростой момент. Танки, самолеты, артиллерийские системы... Свобода должна быть вооружена не хуже, чем тирания", — объяснил содержание разговора Зеленский.

Как сообщал Главред, президент США Джо Байден уклонился от ответа касательно готовности Вашингтона предоставить гарантии безопасности Киеву. Также он не стал давать оценку разговору с президентом Украины Владимиром Зеленским.

30 марта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что хочет предоставить Украине более смертоносное оружие, поскольку считает, что президент РФ Владимир Путин еще "насыпет соли на раны".

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