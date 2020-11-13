Такси протаранило остановку: стала известна причина смертельного ДТП в Киеве

ДТП в Киеве / t.me/kiev_now

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал детали ДТП в Киеве, в результате которого погибли двое людей, а еще двое получили травмы.

Как написал он в своем Facebook, около 8 00 утра, автомобиль службы такси Uber, водитель которого потерял управление, наехал на остановку общественного транспорта и сбил троих пешеходов, двое из которых скончались от полученных травм.

"По предварительным данным это стало результатом того, что водитель в погоне за заработком перерабатывал за рулём и просто заснул", - рассказал Геращенко.

Напомним, утром в пятницу, 13 ноября, в Киеве произошло ДТП, в результате которого есть погибшие и пострадавшие.

Авария случилась на Окружной дороге, возле завода Электронмаш. Легковая машина Hyundai вылетела на тротуар и врезалась в остановку общественного транспорта, где находились люди.