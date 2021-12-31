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Таксисты удивили ценами на проезд в новогоднюю ночь

31 декабря 2021, 16:30
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Услуги такси существенно подорожают.

такси
Скидок на такси не будет / 1zoom.ru

В Новый год 31 декабря услуги столичного такси традиционно взлетят. Водителя объясняют это повышенным спросом среди клиентов.

По данным ТСН.ua, глава Украинской таксомоторной ассоциации Андрей Антонюк заявил о росте тарифов на 25-50%. При этом он утверждает, что это мировая практика. А в Европе, по его словам, цены такси в этот день дорожают на 50%.

"Таксисты могут выехать с ценами выше на 25%, а если клиентов будет мало, то цена вырастет еще на 25%", - сказал Антонюк.

Кроме этого, эксперты утверждают, что поездка на такси в ночь с 31 декабря на 1 января будет стоить от 300 гривен. Добраться с левого берега Днепра на правый обойдется в не менее 600 гривен. При этом известно, что скидки в эту ночь не действуют.

Между тем, в новогоднюю ночь работа столичного метрополитена будет продлена на три часа.

Напомним, ранее в КГГА заявили, что для избежания скопления большого количества людей на платформах 31 декабря, 1 января и 7 января в случае необходимости в зависимости от пассажиропотока возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станций метро.

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