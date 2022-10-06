Тактика выжженной земли: враг подрывает дамбы и уничтожает здания - Генштаб

Россияне используют тактику выжженной земли / t.me/DIUkraine

Россияне продолжают массово уничтожать инфраструктуру на временно оккупированных территориях. Например, во время отступления оккупанты взорвали дамбу для подтопления Райгородка в Донецкой области, говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

"По-прежнему российские оккупанты используют тактику выжженной земли в Украине. Так, во время очередного хаотического отступления враг совершил подрыв дамбы, что повлекло за собой подтопление населенного пункта Райгородок", - сказано в сообщении.

Кроме того, российские захватчики в Кадиевке (Луганская область) массово уничтожают архивы и копии документов, особенно те, которые содержат историю оккупации.

В Сватово (Луганская область) оккупанты уже заминировали основные инфраструктурные объекты, здания и территории.

Контрнаступление ВСУ на Херсонщине

Силы обороны Украины готовятся к наступательным действиям к северо-западу от временно оккупированного Херсона. Как говорится в сводке Института изучения войны, группировка якобы наращивается вокруг Посад-Покровского, Александровки и поселка Терновые Поды. По данным экспертов, офицерский состав армии РФ якобы сбежал из Снигиревки, при этом оставив там контингент российских военных.

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань сообщил 6 октября, что из Новой Каховки Херсонской области, захваченной РФ, сбежали российские оккупанты. По предварительным данным, путинских солдат перебросили в Берислав.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что армия Украины в Херсонской области проводит блестящее контрнаступление. Там частично обвалился фронт, поскольку освобождение Давыдова Брода уже является большой победой. Если они потеряют Снигиревку, рухнет все "оборона" оккупантов на правом берегу Днепра. Идет давление на россиян возле захваченного Херсона, но враг так просто не сдастся.

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