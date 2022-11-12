"Там настоящий ад": Зеленский рассказал о жестких боях за территории Украины

Владимир Зеленский / Офтс президента Украины, 10-я горно-штурмовая бригада

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 12 ноября заявил, что сейчас самые ожесточенные бои против оккупантов продолжаются в Донецкой области.

По его словам, сейчас преимущество в численности, украинские защитники крепко держат оборону.

Зеленский рассказал, что успехи Сил обороны стали возможны в том числе и благодаря тому, что украинские защитники сдерживают врага на других направлениях, в частности в Донецкой области.

"Слово благодарности всем вам, кто сейчас воюет и работает на нашу победу и достигает нужных нам результатов. Особенно это слова благодарности тем, кто выдерживает российские атаки на Донбассе. Там настоящий ад, там ежедневно жестокие бои, но наши подразделения выдерживают давление оккупантов и сохраняют наши рубежи. Благодаря крепкой обороне в Донецкой области, мы можем проводить наступательные операции на других направлениях. Я благодарю всех наших воинов, кто защищает Украину в этих жестких боях", - сказал президент.

Он отметил, что самые горячие участки фронта сейчас это Павловка, Марьинка, Первомайское и Авдеевка и поблагодарил подразделения, которые сейчас держат там оборону.

Война России против Украины на Донбассе

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сказал, что Россия поставила своим оккупационным войскам задачу по захвату Донбасса.

По его словам, они хотят показать, дескать, "победу" для своего населения. Поэтому враг так упорно действует на донецком направлении.

Также Череватый ранее заявил, что украинские войска продолжают освобождение территорий на Сватовском направлении Луганской области. Оккупанты пытаются там атаковать и несут большие потери. Также они атакуют на Авдеевском и Бахмутском направлениях, но не могут прорвать оборону.

Замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов отметил, что так называемая "линия Вагнера", о которой оккупанты много говорят на Донбассе, не станет проблемой для украинское армии. По его словам, у сил обороны Украины есть средства, которые помогут прорвать такую оборону.

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