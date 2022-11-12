ВСУ установили контроль в 60 населенных пунктах Херсонской области - Зеленский

Херсон, Зеленский / president.gov.ua, скриншот

За последние дни в Херсонской области в более чем в 60 населенных пунктах украинские военные установили контроль. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"На этот вечер Силами обороны Украины установлен контроль более чем в 60 населенных пунктах Херсонщины. Полиция приступила к стабилизационным мерам. В самом же Херсоне полиция также проводит стабилизационные мероприятия", - отметил президент Украины.

Комендантский час в Херсоне

Стоит отметить, что в освобожденном Херсоне военной администрацией вводится комендантский час.

Он будет длиться с 17:00 до 8:00.

ВСУ вошли в Херсон

Вооруженные силы Украины 11 ноября вошли в Херсон. В городе появились украинские флаги. Местные жители с радостью встречают ВСУ. В Оперативном командовании Юг сказали, что армии Украины в городе предстоит еще много работы.

В ГУР Минобороны Украины сказали, что Херсон возвращается под контроль Киева.

В разведке призвали оккупантов сдаваться во избежание гибели.

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российской оккупационной армии удалось убежать с правобережья Херсонской области на левый берег Днепра.

По словам Арестовича, пленных оказалось мало. Впрочем, ВСУ досталось много трофеев.

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