ВСУ установили контроль в 60 населенных пунктах Херсонской области - Зеленский

В самом Херсоне полиция также проводит стабилизационные мероприятия, сказал Зеленский.
За последние дни в Херсонской области в более чем в 60 населенных пунктах украинские военные установили контроль. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"На этот вечер Силами обороны Украины установлен контроль более чем в 60 населенных пунктах Херсонщины. Полиция приступила к стабилизационным мерам. В самом же Херсоне полиция также проводит стабилизационные мероприятия", - отметил президент Украины.
Комендантский час в Херсоне
Стоит отметить, что в освобожденном Херсоне военной администрацией вводится комендантский час.
Он будет длиться с 17:00 до 8:00.
ВСУ вошли в Херсон
Вооруженные силы Украины 11 ноября вошли в Херсон. В городе появились украинские флаги. Местные жители с радостью встречают ВСУ. В Оперативном командовании Юг сказали, что армии Украины в городе предстоит еще много работы.
В ГУР Минобороны Украины сказали, что Херсон возвращается под контроль Киева.
В разведке призвали оккупантов сдаваться во избежание гибели.
Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российской оккупационной армии удалось убежать с правобережья Херсонской области на левый берег Днепра.
По словам Арестовича, пленных оказалось мало. Впрочем, ВСУ досталось много трофеев.
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