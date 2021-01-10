"Тарифный геноцид": Украину охватили массовые протесты из-за роста коммуналки

Акция протеста в Полтавской области / poltava.to

В воскресенье, 10 января, во многих городах Украины состоялись массовые акции протеста из-за роста тарифов на ЖКХ.

В Полтаве люди вышли на протест из-за повышения тарифов на газ. Полиция перекрыла движение на трассе Киев – Харьков в черте города, пишет издание Полтавщина.

Около 20 митингующих ходили с плакатами по пешеходному переходу. Из-за этого и ограничено движение по трассе.

Жители Кривого Рога тоже пришли под городской совет с требованием к властям сохранить тарифы, которые действовали до 1 января 2021 года. Несколько десятков человек собрались на митинг против повышения тарифов.

В Николаеве на Соборной площади люди вышли на пикет против повышения тарифов на коммунальные услуги. Как рассказал горожанин Сергей Чиняков в Facebook, около часа протестующие стояли под зданием городского совета, выражая недовольство повышением цен на водоснабжение, газ и отменой льготного тарифа на электроэнергию. После люди решили перекрывать Ингульский мост.

/ Фейсбук С.Чинякова

Полицейским удалось разогнать митингующих — люди вернулись на Соборную площадь и собрали подписи против повышения тарифов. Они объявили, что следующая акция состоится в четверг, 15 января, в 12:00 возле мэрии.

/ Фейсбук С.Чинякова

На Харьковщине в акции протеста приняли участие полсотни человек, сообщает Depo.Харьков. Они перекрыли дорогу в поселке городского типа Высокий. Раз в 15 минут они пропускают транспорт. За порядком на месте следит полиция. Участники акции с плакатами также побывали под стенами городского совета.

/ Depo.Харьков

В Запорожской области жители Орехова планировали перекрыть проезд по трассе Запорожье-Мариуполь из-за повышения цены на газ и электроэнергию. Как сообщает корреспондент издания Акцент, к девяти часам утра на площади Покровской собрались около 200 человек.

Было решено отложить перекрытие трассы и озвучить требования к местной и центральной власти, в случае игнорирования которых протестующие перейдут к более радикальным методам протеста.

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Напомним, ранее в Лубнах Полтавской области перекрыли трассу международного значения Киев-Харьков в знак протеста против повышения цен на газ.