Тело пролежало неделю: на Хмельнитчине произошло жуткое убийство 41-летней женщины

Подозреваемому в совершенном преступлении грозит до 15 лет лишения свободы.
В Староконстантинове на Хмельнитчине в подвале одной из многоэтажек нашли тело 41-летней женщины. Экспертиза установила, что ее задушили.
Как сообщили в Нацполиции Хмельницкой области, тело убитой нашли еще 3 декабря. Оно там пролежало около неделю - от 28 ноября.
Поначалу признаков насилия на теле не обнаружили, но экспертиза установила, что женщину задушили.
Погибшей оказалась 41-летняя жительница поселка Самчики. Копы уже задержали подозреваемого в этом жутком убийстве. Им оказался 29-летний житель с. Малый Чернятин из Хмельницкой области.
"Подозреваемый с потерпевшей вместе распивали спиртное. Между ними возник конфликт, в ходе которого злоумышленник сверг женщину на землю и задушил", - сказано в сообщении.
Также в полиции открыли производство по ч.1 ст.115 (Преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы.
Напомним, В Хмельницкой области в городе Изяслав невестка шваброй убила свою свекровь. Ранее между женщинами часто возникали ссоры.
Также ранее в небольшом городке Теребовля в Тернопольской области 19 июня произошла трагедия. Мужчина убил свою 28-летнюю супругу, а потом покончил с собой. Сиротой осталась трехлетняя дочь пары.
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