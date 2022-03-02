"Теперь "ихтамнет" точно": ВСУ уничтожили вражеские танки на Сумщине

ВСУ уничтожает боевую технику оккупанта / Reuters

ВСУ уничтожили российские танки в Сумской области: ВСУ активно борется с российскими оккупантами и уничтожает вражескую технику.

Фото соженной военной техники бойцы поделились в соцсетях.

"Помните сказку об "ихтамнет"? Теперь это действительность: российской техники в Сумской области больше нет. Спасибо местной теробороне за уборку!" - написали бойцы под снимками.

Напомним, в Безруках Харьковской области оккупанты бросили свою технику посреди села. Вражеские войска бросили несколько своих БМП прямо под домами жителей села.

Читайте также: