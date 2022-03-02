"Теперь "ихтамнет" точно": ВСУ уничтожили вражеские танки на Сумщине

Отмечается, что металлолом с дорог убирают бойцы теробороны.
ВСУ уничтожили российские танки в Сумской области: ВСУ активно борется с российскими оккупантами и уничтожает вражескую технику.
Фото соженной военной техники бойцы поделились в соцсетях.
"Помните сказку об "ихтамнет"? Теперь это действительность: российской техники в Сумской области больше нет. Спасибо местной теробороне за уборку!" - написали бойцы под снимками.
Напомним, в Безруках Харьковской области оккупанты бросили свою технику посреди села. Вражеские войска бросили несколько своих БМП прямо под домами жителей села.
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Автор: Ульяна Полищук